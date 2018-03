Foto: RuPaul prvi transvestit z zvezdo na pločniku slavnih

Poklonila se mu je celotna LGBTQ-skupnost

19. marec 2018 ob 15:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

57-letni voditelj oddaje Drag Race RuPaul je postal prvi transvestit, ki je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Na slovesnosti je dejal, da je zelo čustven, saj si je te časti želel že od nekdaj.

"To je najpomembnejši trenutek moje kariere," je dejal televizijski voditelj na slovesnosti, ki jo je pospremilo veliko članov LGBTQ-skupnosti, ki se mu je želela zahvaliti za vse, kar je storil zanjo. "Ko sem bil še otrok, smo prihajali sem in gledal sem zvezde. Sanjal sem, da bi bila lahko nekoč ena izmed tistih na hollywoodskem pločniku slavnih moja. Počutim se, kot bi bil povzdignjen v viteški stan."

Slovesnosti se je udeležila tudi oskarjevka Jane Fonda, ki mu je predala častno nagrado in dejala, da ji je bilo to v ogromno veselje in da bi morala biti njegova zvezda vsaj trikrat večja od vseh drugih. "Ustvaril je industrijo, ki je službo dala več sto ljudem, ogromno drugim pa je dala sanje."

RuPaul se je slovesnosti udeležil z možem Georgesom LeBarom in družino, povabljen pa je bil tudi njegov srednješolski profesor Bill Pannell, ki se mu je zvezdnik še posebej zahvalil, saj je od njega dobil "enega najboljših nasvetov". "Rekel je, naj življenja ne jemljem preveč resno."

Več utrinkov s slovesnosti si lahko ogledate spodaj.

