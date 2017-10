Foto: Spoznajte 30-letno Susanne Thier, novo prvo damo Avstrije

Par varuje svojo zasebnost

16. oktober 2017 ob 18:28

Dunaj - MMC RTV SLO

Ob včerajšnji zmagi Ljudske stranke v Avstriji so oči javnosti uprte v njenega vodjo Sebastiana Kurza, ki bo z 31 leti postal najmlajši evropski politični voditelj, njegovo dekle, Susanne Thier, pa ena najmlajših prvih dam.

Kdo sploh je drobna in mična svetlolaska, s katero je Kurz v zvezi vse od njenega 17. leta? "Evropska Jackie Kennedy", kot jo je malce vzneseno imenovala nemška ženska revija Brigitte, šteje 30 pomladi, dela na finančnem ministrstvu in živi v dunajskem okrožju Meidling, kjer je Kurz odraščal.

Avstrijski mediji pišejo, da je diskretna in vedno ob strani svojega partnerja, ko gre za pomembne politične dogodke.

Par sicer svojo zasebnost skriva, fotografi ju občasno skupaj ujamejo na zabavah in koncertih, Kurz pa svoje dekle drži čim dlje od medijev. Kljub Kurzevim konservativnim stališčem (in nekaterim netočnim člankom) in temu, da sta skupaj že 13 let, še nista poročena, sta pa se pogovarjala o poroki in otrocih, navaja nemška revija Heute.

Družina in otroci - a počasi

Ko je neki novinar Kurza, čudežnega dečka avstrijske politike, nedavno vprašal, ali se kot vodja Ljudske stranke namerava oženiti, je mladi politik kratko, a jedrnato odvrnil, da ko se bo za ta korak odločil, bo poroka v družinskem krogu in brez prisotnosti medijev.

Podobno tudi na neki radijski oddaji, ko ga je voditeljica vprašala, ali si želi otrok. "Si, ampak o tem se bom pogovarjal doma, ne pa po radiu," je dejal in dodal, da je za družino še mlad, da pa bo tudi to prišlo na vrsto.

Je pa Kurz vseeno razkril, da s svojo izbranko rad dopustuje na Južnem Tirolskem ali pa na Gardskem jezeru.

Avstrijski mediji še poročajo, da je par zelo zaljubljen in da je Susanne poleg njegovih staršev Kurzeva najbolj zaupanja vredna svetovalka.

Predpostavljajo, da se bo Kurz z dekletom po ustoličenju preselil v kanclersko rezidenco na Dunaju, sramežljiva in malce introvertirana Susanne pa da bo kot prva dama Avstrije kmalu morala postati bolj odprta za medije. Susanne je sicer tudi dobra prijateljica Philippe Strache, mlade soproge Heinza-Christiana Stracheja, 48-letnega vodje avstrijskih svobodnjakov.

K. S.