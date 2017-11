Foto: Svojo zvezdo pri 76 letih končno dobil tudi Nick Nolte

Oskarjev in emmyjev nagrajenec ima zvezdo

21. november 2017 ob 20:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodski veteran Nick Nolte je po skoraj pol stoletja dolgi in uspešni filmski karieri vendarle lahko pokleknil na aveniji Hollywood Boulevard in dobil priznanje tudi v obliki znamenite zvezde.

Na znamenitem pločniku v Los Angelesu je v razmiku 1,8 metra vdelanih že več kot 2.600 zvezd, ki so si jih s svojim umetniškim delom prislužili predstavniki različnih "branž". Noltejeva nosi številko 2.623, na njeno odkritje pa je igralec prišel v družbi 31-letnega sina Brawleyja in 10-letne hčerke Sophie, oboževalcem pa je v oči padla predvsem njegova košata siva brada, kakršne niso bili vajeni.

Danes 76-letni Nolte je postal znan leta 1976 z vlogo v ABC-jevi miniseriji Rich Man, Poor Man, ki mu je prinesla tudi nominacijo za emmyja. Prislužil si je tudi dve nominaciji za oskarja za najboljšo moško vlogo - leta 1992 v Princu plime, leta 1999 pa v Affliction.

V tabloidih pa je bil znan predvsem zaradi svoje znamenite fotografije ob aretaciji, ko je vozil pijan, na kateri je ves skuštran in oblečen v srajco z rožnatim havajskim potiskom. Na podelitvi zvezde je bil seveda uglajeno oblečen, nosil je črno obleko, ki pa jo je popestril z zlato kravato.

Kako do zvezde?

In kdo odloča, kateri zvezdniki so vredni imenovanja? Petčlanska komisija trgovinske zbornice Hollywooda. Pod drobnogled vzamejo, koliko časa je oseba v svojem poklicu, njene nagrade, nominacije in človekoljubno delo za skupnost. Slava pa ima tudi svojo ceno, in sicer 30.000 ameriških dolarjev. Ki jo mora plačati vsak sam oziroma organizacije in sponzorji, ki stojijo za nominacijo.

Dejanska zvezda iz marmorja stane tri tisočake, preostanek zneska pa je namenjen za gradbena dela pri njeni vdelavi v tlak na pločniku, slovesnost ob podelitvi in vzdrževanje tega javnega spomenika, ki ga letno obišče več kot 10 milijonov ljudi.

Pločnik slavnih sicer ni en pločnik, ampak se razteza čez 18 križišč vzdolž avenij Hollywood Boulevard in Vine Street. Razteza se v dolžini 2,1 kilometra, ideja za njegovo ureditev pa se je začela leta 1958.

T. H.