Foto: V Kaliforniji podelili nagrade po izboru ljudstva

Podelitev People's Choice Awards

12. november 2018 ob 15:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Santa Monici v Kaliforniji so podelili že tradicionalne People's Choice Awards, kjer se je med velike zmagovalce vpisala televizijska serija Shadowhunters.

Serija, ki se dotika znanstvenofantastičnih tematik, je dobila nagrado za serijo leta 2018, Katherina McNamara in Harry Shum Jr pa sta dobila še nagradi za najboljši televizijski zvezdi. "Ta nagrada kaže, kako čudoviti so oboževalci serije. Za vedno boste za vse izmed nas navdih, hkrati pa smo zelo počaščeni in hvaležni," je ob prejemu nagrade pojasnila ena izmed igralk Emeraude Toubia.

Televizijska hiša Freeform je sicer junija sporočila, da bo tretja sezona z 20 epizodami za to serijo zadnja, a da bodo februarja 2019 predvajali še dve dodatni epizodi, ki bosta serijo sklenili.

Poleg njih je med zmagovalci še film Maščevalci: Brezmejna vojna, ki je postal film leta, akcijski film leta, Scarlett Johansson pa je dobila nagrado za filmsko igralko leta.

Victoria Beckham je prejela nagrado za modno ikono, televizijska oddaja V koraku z družino Kardashian za resničnostni šov leta 2018, Khloe Kardashian pa za zvezdo resničnostne televizije. Kim Kardashian se je v govoru ob prejetju nagrade dotaknila požarov, ki zadnje dni pestijo Kalifornijo, in se zahvalila vsem službam, ki se bojujejo proti njim.

V kategoriji glasbe je slavila korejska popskupina BTS, ki je osvojila kar štiri nagrade – glasbena skupina, pesem in videospot leta, hkrati pa so postali še zvezde družbenih omrežij. Nicki Minaj je prejela nagrado za izvajalko leta, njena studijska plošča Queen pa je dobila nagrado za album leta.

Več utrinkov si lahko ogledate spodaj.

P. B.