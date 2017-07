Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na različnih koncih sveta stoji več različnih voščenih lutk Beyonce in nobena ne slovi ravno po pretirani podobnosti z resnično "kraljico Bey". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Voščena Beyonce bolj kot sebi podobna Lindsay Lohan?

Kylie Jenner zadeli do potankosti

20. julij 2017 ob 13:46

New York - MMC RTV SLO

Na družbenih omrežjih dviga prah voščena lutka Beyonce, ki po mnenju oboževalcev popdive ni niti približno podobna izvirniku.

Celoten "Beyhive" - takšen vzdevek si je nadela množica Beyoncejinih gorečih privržencev - je na nogah, saj je na prvi pogled resnično težko uganiti, koga naj bi lutka predstavljala, mnoge pa je zmotilo tudi to, da ima voščena figura veliko svetlejšo polt od superzvezdnice, zaradi česar so muzej Madame Tussauds že obtožili "pobeljevanja".

Na isti dan so v hollywoodski izpostavi omenjenega muzeja predstavili tudi lutko resničnostne zvezdnice Kylie Jenner, ki pa je pravi članici klana Kardashian izjemno podobna, zato so nekateri oboževalci Beyonce odgovornim vse skupaj še bolj zamerili.

Iz Madame Tussauds so v odzivu za javnost zapisali: "Naša nadarjena ekipa oblikovalcev se izjemno potrudi, da se približajo odtenku kože zvezdnika, ki ga upodabljajo." Dodali so, da lahko k napačnemu predstavljanju dejanske barve figur prispeva osvetlitev, svoje pa doda še uporaba bliskavice. A na izdelek očitno vseeno niso ravno ponosni, saj so fotografijo Beyoncejine voščene lutke že odstranili s profila newyorške podružnice muzeja na Instagramu.

V množici tvitov na to temo se je znašlo precej šaljivih, mnogi so našli večje podobnosti z drugimi slavnimi (belopoltimi) ženskami, denimo z Lindsay Lohan, Christino Aguilerio in celo s Kate Hudson.

