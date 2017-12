Francoz postavil nov mejnik - svet objadral v 42 dneh

Do zdaj si je rekord lastil Thomas Coville

17. december 2017 ob 15:55

Brest - MMC RTV SLO, STA

Francoz François Gabart je v 42 dneh, 16 urah, 40 minutah in 35 sekundah objadral svet in s tem postavil svetovni rekord v samostojnem neprekinjenem jadranju okrog zemeljske oble.

Namišljeno ciljno črto med severozahodnim francoskim otokom Ushant in Lizard Pointom na jugozahodu Anglije je prečkal šest dni in 10 ur hitreje od prejšnjega rekorda.

Pred 34-letnim Gabartom je imel od lani svetovni rekord v lasti njegov rojak Thomas Coville. Prvi uradno priznani rekord je sicer leta 2004 postavil še en Francoz, Francis Joyon (72 dni in 22 ur), in odtlej je bil izboljšan za skoraj 30 dni.

Vrsto let rekord v rokah ženske

Leta 2005 je dosežek za dan in pol popravila Britanka Ellen MacArthur in ga - čeprav se je upokojila že leta 2010 - držala vse do lani, ko ga je izboljšal Coville.

Gabart je tako postal šele četrti rekorder. Jadral je na novem maksi trimaranu, ki je dolg 30 metrov, in pri tem izboljšal še kopico rekordov, med drugim z najhitrejšim prečenjem Tihega oceana (sedem dni, 15 ur in 15 minut) ter najdaljšo razdaljo, prejadrano v 24 urah (851 milj ali 1.576 km).

"Vesel in ponosen sem, da sem lahko opravil tako lepo jadranje okrog sveta. Nisem še dojel vsega, zavedam pa se, da je to lep dosežek," je povedal Gabart.

K. S.