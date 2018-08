Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! "Pogovor" Jessie in gasilca na vrhu strehe. Foto: Twitter/London Fire Brigade

Gasilec papigi "Ljubim te", ona mu je vrnila s kletvicami

Na strehi je ždela tri dni

15. avgust 2018 ob 08:36

London - MMC RTV SLO

Londonski gasilci so se v ponedeljek ukvarjali z reševanjem papige, ki je tri dni preživela na sosedovi strehi. Ko se je gasilec do nje povzpel po lestvi, mu je najprej rekla "Ljubim te", nato pa začela preklinjati.

Jessie je samica pisane papige vrste makao. Prejšnji teden je pobegnila iz hiše v Londonu in se zatekla na streho sosednje stavbe. Jessiejina lastnica in člani društva za zaščito živali so jo skušali zvabiti dol, a brez uspeha. Prepričani so tudi bili, da je Jessie ranjena, zato so na pomoč poklicali londonske gasilce.

Ti so res prišli na kraj dogodka. Preden se je eden izmed njih povzpel po lestvi do strehe, mu je lastnica papige svetovala, naj jo pozdravi z "Ljubim te", saj naj bi to žival pomirjalo in gasilcu pomagalo navezati stik z njo. Gasilec je res splezal na streho, poklical Jessie, se ji zazrl v oči in ptici dejal: "Ljubim te." Jessie mu je odgovorila z enakimi besedami ... A nato je pokazala vse prej kot damsko obnašanje, saj je začela sočno preklinjati.

Gasilec ni bil užaljen, prav nasprotno, predrzna papiga ga je zabavala. Zato ni odnehal, ampak jo je po nasvetu njene lastnice nagovarjal še v grškem in turškem jeziku, saj naj bi Jessie poznala nekaj besed tudi v teh dveh jezikih. Njun "dialog" je trajal nekaj minut, nato pa se je papiga očitno začela dolgočasiti, zletela na drugo streho, od tam pa "obiskala" še več dreves. Ugotovili so tudi, da ni poškodovana.

Gasilec je praznih rok splezal z lestve in se s sodelavci vrnil na gasilsko postajo, Jessie pa se je čez nekaj ur sama vrnila domov. Njena lastnica je nato posnela kratek video, v katerem se je papiga na njeno prigovarjanje gasilcem zahvalila s kratkim "Ljubim jih".

Parrot owner: To bond with her say 'I love you'

Firefighter: 'I love you'

Jessie the Parrot: 'I love you'

Jessie then turned the air blue & flipped the firefighter the bird. Read the story of the potty-mouthed parrot in Cuckoo Hall Lane https://t.co/Th2nlVkOJ8 © @PaulWood1961 pic.twitter.com/FSRCElx80V — London Fire Brigade (@LondonFire) August 14, 2018

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY — London Fire Brigade (@LondonFire) August 14, 2018

A. P. J.