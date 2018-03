Glajenje gubic in nova tehnologija

Hyundai tucson

31. marec 2018 ob 08:35

New York - MMC RTV SLO

Hyundai, ki je zelo priljubljen tudi čez lužo, je v New Yorku predstavil prenovljeni tucson. Namenil mu je nekaj estetskih popravkov, prevetreno motorno paleto in izpopolnjeno varnostno opremo.

Uspešni tucson ni potreboval velikih sprememb. Tako je spredaj dobil rahlo preoblikovano masko in žaromete z novo grafiko, ki bodo pri bolje opremljenih različicah svetili v celoti le z LED-diodami. Pozornejše oko bo opazilo rahlo preoblikovan zadnji odbijač, na novo pa so oblikovana tudi platišča iz lahke litine.

Opazneje je spremenjena notranjost, kjer bomo našli novo sredinsko konzolo, ki po novem gosti "lebdeči" zaslon na dotik, krasijo pa jo tudi nove prezračevalne reže. Bolj kot oblikovne spremembe pa pri Hyundaiu poudarjajo posodobljeno in nadgrajeno ponudbo varnostnih in asistenčnih sistemov. Po novem bo skoraj pri vseh različicah serijsko vgrajen sistem za preprečevanje naleta s prepoznavanjem pešcev, na voljo pa bodo tudi sistem kamer za 360-stopinjski pogled okoli vozila, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, prilagodljivi tempomat s funkcijo popolne zaustavitve in ponovnega speljevanja in sistem za spremljanje pozornosti voznika. Za udobje in uporabnost bo med drugim poskrbljeno s sistemom za brezžično polnjenje mobilnih telefonov in priključkom USB za potnike na zadnji klopi.

Pet motorjev

Prevetrena motorna paleta bo vključevala dve bencinski in tri dizelske različice. Vstopno izbiro bo predstavljal 1,6-litrski atmosferski GDI, ki zmore 97 kilovatov, nadenj pa se bo uvrstil 1,6 litrski prisilno polnjeni T-GDI s 130 kilovati (177 KM)

Pri dizlih bo namesto 1,7-litrskega na voljo nov 1,6-litrski turbodizel v dveh različicah moči, še naprej pa bo na izbiro tudi dvolitrski CRDi.

Martin Macarol