Glasbeniku na SP-ju ukradli za več kot pol milijona evrov stvari

Oropali so njegovo hotelsko sobo

20. junij 2018 ob 17:08

Moskva - MMC RTV SLO

Kolumbijski glasbenik Maluma je imel ob obistku svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji precejšnjo smolo, saj so mu iz hotelske sobe v bližini Rdečega trga ukradli predmete v vrednosti 677 tisoč evrov.

Vlomilec je med drugim ukradel torbo znamke Louis Vuitton, 11 ročnih ur prestižnih znamk, več kosov nakita in deset parov očal, prekritih z diamanti in biseri, so za BBC potrdili policisti.

Maluma je sicer eno največjih imen latino glasbe, v Rusijo pa je pripotoval ravno zaradi ogleda tekem na svetovnem nogometnem prvenstvu in podpiranja domače nogometne reprezentance. Policisti so že odprli preiskavo in raziskujejo, komu je sploh uspelo vlomiti v hotelsko sobo in nato še ukrasti tako veliko količino predmetov.

Glasbenik stanuje v hotelu Four Seasons, hotelski predstavniki za odnose z javnostmi pa so že pojasnili, da varnost gostov in njihovih osebnih predmetov jemljejo zelo resno, zato so policijo obvestili v istem trenutku, ko so bili o ropu obveščeni tudi sami.

Maluma se je sicer v Rusiji med drugim udeležil tekme med Japonsko in Kolumbijo (kjer je sicer Kolumbija izgubila z 1:2). Na družbena omrežja je objavil fotografijo, kateri je dodal pripis, da "je končno prišel dan, ko lahko podpiramo domačo reprezentanco".

P. B.