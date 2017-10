Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Modne hiše se že nekaj časa spopadajo z velikim pritiskom okoljevarstvenikov, naj nehajo uporabljati izdelke živalskega izvora. Foto: Reuters Sorodne novice Odločni "ne" francoskih modnih gigantov pretirano suhim manekenkam Dodaj v

Gucci prvi storil velik korak: nehal bo uporabljati krzno

Povsem brez krzna bo že kolekcija pomlad/poletje 2018

12. oktober 2017 ob 13:07,

zadnji poseg: 12. oktober 2017 ob 14:24

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Italijanski modni velikan Gucci je prvi med večjimi modnimi hišami sporočil, da bo prihodnje leto dokončno nehal prodajati krznene izdelke ali s krznom okrašene kreacije.

Guccijev glavni direktor Marco Bizzarri je pojasnil, da bodo krzno na izdelkih dokončno opustili že v pomladansko-poletni kolekciji za prihodnje leto. Odločitev je Bizzari sprejel skupaj s kreativnim vodjo modne hiše Alessandro Michele, ki je umetniško vodenje Guccija prevzel pred dvema letoma in ga številni označujejo za ključnega človeka pri Guccijevem vnovičnem vzponu. "Že ko smo izbirali novega kreativnega vodjo, sem izrazil željo po tem, da najdemo nekoga, ki bo delil enake vrednote kot vodstvo," je Bizzari med vrsticami pojasnil, da je bil korak že nekaj časa načrtovan.

Omenjena italijanska modna hiša, ki je sicer del pariške korporacije Kering, je še pred kratkim svoje manekenke oblačila v krznene plašče in obuvala v s kengurujevim krznom obložene copate. Prav zato, ker imajo po skladiščih še kar nekaj takšnih oblačil, so se pri Gucciju odločili, da jih prodajo na dobrodelni dražbi.

Borci za pravice živali že več let pritiskajo na modne oblikovalce in modne hiše, naj se odpovedo uporabi pravega krzna, saj njegova uporaba danes res ni več potrebna. Junija se je za podobno potezo kot zdaj Gucci odločila spletna trgovina z razkošnimi izdelki Yoox Net-A-Porter in iz svoje ponudbe popolnoma umaknila izdelke, ki so izdelani (tudi) iz krzna.

A prav Gucci je prva "tradicionalna" modna hiša, ki se je odločila, da opusti krzno. "Guccijeva odločitev bo radikalno vplivala na prihodnost mode," je tako za Reuters dejal Simone Pavesi, vodja kampanje za modo brez dodatkov z živalskim poreklom LAV. "Ker moda postaja vedno bolj etična, bodo tudi dobavitelji tovrstnih izdelkov postali nepotrebni in bodo počasi propadli," je prepričan.

Borci za pravice živali upajo, da bodo modne hiše kmalu nehale uporabljati tudi usnje.

