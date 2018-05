Harvey Weinstein po plačilu milijona dolarjev varščine že na prostosti

Sojenje je odloženo na 30. julij

26. maj 2018 ob 08:20

New York - MMC RTV SLO

Nekdanji hollywoodski mogul Harvey Weinstein, ki se je v petek predal newyorški policiji zaradi kazenske preiskave, je plačal milijon dolarjev varščine in je že na prostosti.

Filmski producent, ki ga je več žensk obtožilo spolnega napada oziroma nadlegovanja, je v petek stopil pred newyorškega sodnika. Obtožbe naj bi se nanašale na primer igralke Lucie Evans, ki ga obtožuje, da jo je leta 2004 prisilil v oralni spolni odnos. 66-letnega filmskega producenta je sicer spolnih napadov in nadlegovanja do zdaj obtožilo več kot 70 žensk.

Kot je znano, se bo Weinstein branil kot nedolžen, zanika spolno nadlegovanje in po poročanju BBC-ja trdi, da so bili vsi spolni odnosi prostovoljni.

Sodnik je po petkovem zaslišanju določil plačilo varščine v višini milijon dolarjev v gotovini, ki jo je Weinstein že plačal in odkorakal na prostost, vendar bo moral ves čas nositi nadzorno zapestnico. Weinstien bo pred sodnika znova stopil 30. julija.

Rose McGowan: Izjemen dan za žrtve

Na odločitev tožilstva, da Weinsteina obtoži spolnih zlorab in posilstva, se je že odzvala igralka Rose McGowan, ki je povedala, "da gre za izjemen dan za vse žrtve". "To je šele začetek in upam, da bomo na koncu iz tega procesa izšle kot zmagovalke," je še dodala McGowanova, sicer ena prvih, ki je Weinsteina javno obtožila posilstva. O tem, da je to šele začetek, se igralka po vsej verjetnosti ne moti, saj o preiskavi Weinsteina razmišljajo tudi v Londonu in Los Angelesu.

Weinsteinov odvetnik Ben Brafman je povedal, da bi njegov klient čim prej rad končal sojenje. "Kar se da hitro bi radi ovrgli vse obtožbe. Verjamemo, da obtožnica ni podkrepljena z dokazi," je primer komentiral Brafman.

Odvetnica igralke Lucie Evans, Carrie Golberg, pa je petkovo odločitev sodišča označila "za velik trenutek".

Sa. J.