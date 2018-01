Hčerka Ewana McGregorja s pesmijo nad njegovo novo razmerje

Ni prepričana, ali mu bo lahko oprostila

20. januar 2018 ob 12:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

15-letna hčerka znanega škotskega igralca Ewana McGregorja je na družbenem omrežju Instagram objavila pesem, s katero je izrazila neodobravanje njegovega razmerja z Mary Elizabeth Winstead.

Igralec, najbolj znan po vlogah v filmih Trainspotting, Vojna zvezd in Angeli in demoni, razmerja s soigralko iz serije Fargo že kar nekaj časa ne skriva več, čeprav sta z odtujeno ženo Eve Mavrakis še vedno uradno poročena, a od maja 2017 ne živita več skupaj. Ločitveni postopek se začenja šele zdaj, ko je igralec po 22 letih zakona vložil ločitvene papirje.

Njegova 15-letna hčerka Esther McGregor v videoposnetku ob spremljavi kitare pove, kako zelo jo je zabolelo, ko je videla fotografije - ob tem se nanaša na tiste, ki so v javnost prišle oktobra in takrat tudi uradno potrdile očetovo razmerje z Winsteadovo. Na to se nanaša tudi vrstica "Vse najboljše zame?", saj so fotografije poljuba v javnost prišle prav 22. oktobra - na njen petnajsti rojstni dan.

Pesem je naslovila Made You A Man, njena glavna tema pa je "sra***, ki ga je odkrila na spletu". Pravi, da ne ve, kako oprostiti, in da niti ni prepričana, ali lahko oprosti. "Uničuje me."

Začetek ločitvenega postopka

McGregor je v petek tudi uradno vložil ločitvene papirje, v katerih prosi za skupno skrbništvo otrok, na kar se je Mavrakisova odzvala z zahtevo za samostojno skrbništvo, kjer pa bo on še vedno imel pravice obiskov.

46-letni igralec je precej prahu dvignil na podelitvi letošnjih zlatih globusov, kjer je osvojil svoj prvi zlati globus, in sicer za najboljšega igralca v miniseriji ali TV-filmu, v govoru pa se je zahvalil tako zdaj že skoraj nekdanji ženi kot novemu dekletu.

Celoten videoposnetek 15-letne Esther si lahko ogledate spodaj.

P. B.