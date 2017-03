Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Švedska hotelska veriga želi z nenavadno akcijo opozoriti, da je treba v odnose ves čas vlagati. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hotelska veriga z velikodušno potezo opozarja na pomen dobrih zakonskih odnosov

Vračilo stroškov bivanja

26. marec 2017 ob 16:35

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Parom, ki se bodo ločili v enem letu po bivanju v hotelih švedske verige Countryside, bo hotelska veriga povrnila stroške bivanja.

Countryside bo stroške povrnil tistim parom, ki so pri njih gostovali do dve noči v isti sobi. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica skupine Anna Madsen, so se za takšno idejo odločili, ker bi radi opozorili na pomen dobrih zakonskih odnosov. "Želimo si, da bi več ljudi razumelo, kako pomembno je vlagati v odnos, preden je prepozno," je dodala Madsenova.

Pari, ki so se razvezali v 12 mesecih po bivanju v enem izmed hotelov verige Countryside, morajo zgolj predložiti uradno potrdilo o ločitvi in denar bodo dobili nazaj.

Na Švedskem se je sicer leta 2014 poročilo 47.000 parov, medtem ko se jih je 24.000 ločilo.

Sa. J.