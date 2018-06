Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Iranke so prvič dobile možnost, da so si nogometno tekmo ogledale na stadionu. Foto: EPA Prvič so lahko navijale na stadionu ob boku moških. Foto: EPA Čeprav so mnogi upali, da bo strogo pravilo odstranjeno že do prve tekme izbrane iranske nogometne vrste, je bilčo treba počakati do druge, ko so Iranci za en gol izgubili proti Špancem. Foto: EPA Pred Iranci je še dolga pot. Foto: EPA Dodaj v

Iranske nogometne navdušenke prvič javno navijale na stadionu

Velik korak za Iranke

21. junij 2018 ob 19:13

Teharan - MMC RTV SLO

V Iranu velja strogo pravilo, ki ženskam prepoveduje obisk športnih stadionov. Toda v času svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji so se lahko ženske prvič po 37 letih udeležile športnega dogodka – in to na stadionu Azadi.

Čeprav so mnoge upale, da bo strogo pravilo odstranjeno že do prve tekme izbrane iranske nogometne vrste, so morale počakati do druge, ko so Iranci za en gol izgubili proti Špancem.

Veselo novico so prvi sporočili aktivisti, zbrani pod imenom OpenStadiums, ki se borijo, da bi ženske imele dostop do ogleda športnih dogodkov v Iranu. "Po pogajanjih so lahko sinoči navijačice kupile vstopnice za ogled tekme na velikem zaslonu na stadionu Azadi. Bile so precej vznemirjene, ko so lahko prvič stopile skozi vrata stadiona – nekatere so celo dejale, da ne morejo verjeti svojim očem, dokler ne stopijo na stadion," so sporočili z OpenStadiums.

Dogodek ni potekal po vseh načrtih, saj je policija najprej obotavljala z odločitvijo, ali naj ženske sploh spustijo na stadion in so nekaj najbolj zagretim navijačicam najprej zavrnili vstop na stadion. Nato pa je po besedah BBC-jevega novinarja Hadija Nilija posredoval minister za notranje zadeve Abdolreza Rahmani Fazli in potrdil, da ženske lahko vstopijo na stadion, kar je sprožilo val navdušenja.

Po tekmi je španski kapetan Sergio Ramos tvitnil povezavo na prispevek, kjer so ženske gledale tekmo in komentiral: "One so tiste, ki so nocoj zmagale. Upam, da bo teh zmag še več." Manj lepih besed je imel za iranske nasprotnike, saj je njihov način igre opisal za "nekaj, kar ni nogomet". Ramos pa je zmago Španije posvetil svetovnemu dnevu migrantov.

Zgodovinski dan je komentiral tudi iranski kapetan Masud Šodžaj (Masoud Shojaei): "Morali bi začeti razmišljati, kako bi dovolili, da se ženske tudi v prihodnosti udeležujejo tekem na stadionih." Nato pa je na tiskovni konferenci poudaril, da so razprave o tej težavi nespoštljive za prvenstvo. "Raje vidim, da rešujemo svoje težave znotraj družine in imeli bomo priložnost, da se o tem pogovorimo kasneje. In se tudi bomo," je poudaril Šodžaj.

"Spustite Iranke na stadione"

Iranske ljubiteljice športa so še pred prvenstvom privabljale veliko pozornosti svetovne javnosti. Še posebej, ko se je v Teheranu pojavil oglas na velikih panojih, kjer so bili na fotografiji zgolj moški in slogan: "Skupaj smo šampioni: en narod, en utrip srca." Na koncu so zamenjali fotografijo, tako da so bili poleg nogometašev še navijači in navijačice.

Iranski navijači so sicer na prvi tekmi svetovnega prvenstva svoje izbrane reprezentance razgrnili transparent, na katerem so zapisali: "Spustite Iranke na stadione." A ker pravila prepovedujejo politična gesla na stadionih v času svetovnega nogometnega prvenstva, so transparente prepovedali.

K. K.