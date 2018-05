Izrael protestira zaradi parodije njihove evrovizijske zmagovalke

Besedilo nizozemske parodije na Toy:

Poglejte me, tako lepa dežela sem.

Svetovni voditelji mi ubogljivo jedo iz roke. In vse požare pogasim s poljubčkom.

Imamo zabavo – bi prišel? Kmalu v mošeji Al Aksa, ki bo tako ali tako kmalu prazna.

Od Hajfe do Mrtvega morja so ognjemeti in košerski satay. Tako da samo pridi in zapleši z mano.

Je vaša država obkrožena z metalci kamenja? Zgradite zidove, o kakršnih ima sam Trump mokre sanje.

Vržite buk-a-buk, vržite raketo buk.

Poglejte, kako lepo mečem bombe.

Da, ponovno, Izrael zmaguje, že 70 let traja ta zabava. Poglej, kako lepo.