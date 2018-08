Izraelci rešili finančni spor: "Evrovizijske krize je konec!"

Vlada in izraelska televizija dosegli dogovor

16. avgust 2018 ob 16:17

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Izraelska javna radiotelevizijska družba in vlada sta rešili spor glede financiranja Evrovizije. Organizatorji kljub temu ostajajo previdni, saj se zavedajo, da so na poti do uresničitve dogodka možni še številni zapleti.

Po poročanju izraelskega časopisa Haaretz je polog v višini 12 milijonov evrov Evropski radiodifuzni zvezi kljub vsemu plačala radiotelevizijska družba Kan, za kar je morala vzeti posojilo. Tega se je radiotelevizijska družba sprva močno otepala, saj naj bi jo morebitna kasnejša odpoved dogodka pahnila v velike finančne težave. Zaradi tega je izraelsko ministrstvo za finance zagotovilo, da bo krilo znesek posojila, če se zaradi kakršnihkoli nepredvidljivih razlogov Evrovizija ne bo izpeljala v Izraelu.

"Evrovizijske krize je konec," so po sklenjenem dogovoru med Kanom in vlado poročali na javnem izraelskem radiju. Ob tem je izjavo za javnost podal tudi upravni odbor javne radiotelevizije: "Kan se zaveda velikega pomena, ki ga ima gostovanje Evrovizije v Izraelu, tako s promocijskega kot z ekonomskega vidika. Verjamemo, da bo izraelska vlada storila vse, kar je v njeni moči, da bo zagotovila ustrezno in dostojno izvedbo Evrovizije."

Pri Kanu se bojijo predvsem tega, da bi različne aktivistične skupine, ki nasprotujejo izraelski okupaciji palestinskega ozemlja, nad evrovizijskimi glasbeniki izvajale pritisk in jih pozivale k bojkotu tekmovanja. Možno prepreko pri izpeljavi velikega glasbenega tekmovanja pa bi lahko predstavljali tudi ortodoksni Judje. Finalni večer Evrovizije se namreč navadno odvija ob sobotah, ki v judovski kulturi velja za dan, namenjen družini in počitku.

M. Z.