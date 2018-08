Jamie s 14 milijoni evrov rešil svojo italijansko verigo restavracij

V dveh urah rešil svoje podjetje

30. avgust 2018 ob 19:54

London - MMC RTV SLO

Priljubljeni britanski chef Jamie Oliver je razkril, kako je z denarjem iz svojega žepa – z dobrimi 14 milijoni evrov – rešil svojo italijansko verigo restavracij propada.

43-letni chef se je spominjal, kako je septembra lani snemal novo epizodo oddaje Friday Night Feast s hollywoodsko zvezdnico Liv Tyler, ko je prejel telefonski klic. Oseba, na drugi strani mu je javila, da ima dve uri, da reši svoje podjetje. "Preprosto nam je zmanjkalo denarja," je dodal Oliver in dodal: "Tega nismo pričakovali. To v nobenem poslu ni normalno. Imamo sestanke na vsake štiri mesece. In sestanke odbora. Ljudje bi morali skrbeti za te stvari."

Nazadnje je svoje podjetje rešil v dveh urah. Oliver, katerega premoženje ocenjujejo na 167 milijonov evrov, je z denarno injekcijo v višini 8,3 milijona evrov obvaroval poslovanje verige restavracij. V naslednjih mesecih pa je v sanacijo investiral še 5,8 milijona evra.

V intervjuju za Financial Times je Oliver dodal: "Ne vem, kaj se je zgodilo. Še vedno rešujemo posel. Toda mislim, da se je višje vodstvo borilo s tem, kar lahko imenujemo 'popolni vihar': najemnine, ocene, stroški hrane, brexit, višanje minimalne plače. Veliko se je zgodilo vmes."

Oliverjev dolgoletni poslovni partner Simon Blagden, ki je bil izvršni direktor verige, se je umaknil s položaja. Zamenjal ga je nekdanji izvršni direktor verige Marks and Spencer Jon Knight.

K. K.