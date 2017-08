Jay-Z o sporu s Kanyejem: Res me je prizadel

Prepad med raperjema je vedno večji

19. avgust 2017 ob 21:11

47-letni hiphoperski mogotec Jay-Z je prvič spregovoril o sporu, zaradi katerega je prekinil stike z nekdanjim prijateljem in poslovnim partnerjem Kanyejem Westom.

Spor med raperjema se vleče od lanskega novembra, ko je West na svojem koncertu v Sacramentu znova obnovil zgodbo iz podelitve MTV-jevih videonagrad VMA leta 2009, ko je zmotil zahvalni govor Taylor Swift z besedami, da bi morala nagrada v roke Jay-Z-jevi soprogi Beyoncé.

"Beyoncé, prizadela si me, ko sem slišal, da nisi hotela nastopiti, razen, če ti podelijo nagrado za videospot leta," je opisal svoje občutke nekaj mesecev za tem, ko je pevka prejela nagrado VMA za skladbo Formation v kategoriji videospot leta, kjer je bil nominiran tudi sam. "Po mojem mnenju - ne žalimo zdaj Beyoncé, ona je imenitna. Taylor Swift je imenitna. Vsi smo imenitni ljudje. Vsi smo enaki. Toda včasih se gremo preveč politike in pozabljamo, kdo smo, samo zato, da zmagamo," je zaključil sporni nagovor West.

Prav tako se je v enem izmed nagovorov spravil nad Jay-Z-ja. Westa so zmotili dogodki po ropu njegove soproge Kim Kardashian - natančneje klici Jay-Z-ja. "Ne kliči me po telefonu po ropu in me sprašuj, kako se počutim. Želiš vedeti, kako se počutim? Pridi k meni na obisk. Pripelji svoje otroke. Kot da sva brata. Usediva se skupaj. Ne prenesem tega sranja. Najini otroci se niso nikoli igrali skupaj," je dejal raper med koncertom. Že pred tem je prišlo v javnost, da Beyoncé nikoli ni bila naklonjena Kardashianovi, saj jo je motilo, da je zaslovela zaradi slave same.

West je julija obtožil Jay-Z-jevo podjetje Tidal, da mu dolguje okoli tri milijone evrov. Zaradi tega je tudi poskušal prekiniti pogodbo s podjetjem. A če bi to storil, bi moral plačati kazen. Po poročanju revije People je bil West tudi užaljen, ker njegov zadnji album The Life of Pablo ni prejel (po njegovem mnenju) zasluženega priznanja s strani podjetja.

Jay-Z-ja presenetil odnos Westa

Po tednih molka je Jay-Z končno povedal svojo plat zgodbe. "Kar me je prizadelo, ne smeš vpletati v spor mojega otroka in žene. Prebrodila sva že večje težave, toda ko vanje povlečeš mojo družino, boš imel z mano težavo," se je razgovoril Jay-Z v podcastu za Rap Radar.

Mediji so se po izdaji novega albuma Jay-Z-ja 4:44 razpisali, da na njem v skladbi Kill Jay Z obračuna tudi z Westom, kar je v nedavnem pogovoru zanikal. "Sploh ne napadam Kanyeja. Nikogar ne napadam. Ves čas govorim o sebi," je še pojasnil Jay-Z.

