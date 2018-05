Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za drugo sezono kritiki menijo, da ne dosega ravni prve, da pa vseeno obravnava pomembne, težke teme. Foto: IMDb Prva sezona se konča s samomorom glavne junakinje, ki ne zdrži pritiskov vsakodnevnega zasmehovanja v šoli, ki kulminira s posilstvom. Foto: IMDb Premisa serije so bile kasete, ki jih žrtev po samomoru pusti ljudem, ki so tako ali drugače pripomogli k njeni končni odločitvi. Foto: IMDb Ustvarjalci serije se branijo, da se v srednjih šolah pogosto dogajajo tudi posilstva med fanti in da ne glede na to, kako brutalen je prizor, se ne more primerjati z resničnostjo. Foto: IMDb Sorodne novice 13 razlogov, zakaj: serija o najstniškem samomoru, ki buri duhove

Je šla kontroverzna mladinska serija s prizorom posilstva dokončno predaleč?

Vse glasnejši pozivi k ukinitvi serije

23. maj 2018 ob 20:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Priljubljena Netflixova mladinska serija "13 razlogov, zakaj" je zaradi kontroverzne tematike najstniškega samomora veliko prahu dvignila že s svojo prvo sezono.

Že takrat so bili nasprotniki serije zelo glasni, zdi pa se, da so jim ustvarjalci serije z drugo sezono stopili še bolj na žulj. Pozivi Netflixu, da nepreklicno ukine serijo, so tako vse glasnejši.

Izredno problematičen je namreč tokrat grozljivi in nazorni prizor posilstva, ki ga starši mladostnikov, ki so ciljna tarča serije, niso vajeni.

Ameriška organizacija za zaščito mladoletnih gledalcev The Parents Television Council (PTC) zato zdaj Netflix poziva, naj serijo ukine, češ da je "tempirana bomba za najstnike in otroke".

"Izdajamo opozorilo glede druge sezone serije 13 razlogov, zakaj in pozivamo Netflix, da zaradi potencialno škodljive vsebine serijo v celoti umakne," so zapisali v izjavi. Podobnih mnenj so bili tudi številni gledalci, ki so prizor označili za "gnusnega", "nepotrebnega" in prekomerno nasilnega.



Vajeni kritik

Ustvarjalci serije so tovrstnih pritožb že vajeni. Z lansko prvo sezono so potiskali meje, ko so najprej prikazali precej nazorno posilstvo glavne protagonistke, Hannah Baker (Katherine Langford), nato pa še njen samomor. Najmanj trije najstniki, ki so serijo pogledali, so storili samomor, njihovi starši pa za to krivijo prav ustvarjalce.

Netflix se sicer zaveda, da gre za skrajno občutljivo tematiko, še zlasti, ker gre za mladoletne osebe, zato so serijo opremili z opozorili, naj jo mlajši gledalci gledajo v spremstvu odraslih oseb, v odjavni špici pa so objavili tudi številke za klic v sili.



Premiera odpovedana

V drugi sezoni, ki jo je Netflix na svoji platformi videovsebin na zahtevo objavil prejšnji teden, je najbolj problematični zadnji del sezone, v katerem smo gledalci priča ponovno zelo nazornemu analnemu posilstvu moškega lika (še enkrat naj spomnimo - gre za mladinsko serijo, ne za HBO-zaporniško produkcijo tipa Oz, kjer so bili taki prizori stalnica). Žrtev kasneje vidimo, kako se na srednješolski ples napoti s polavtomatsko puško.

Prav zaradi tega prizora je bila po strelskem pohodu na šoli v Teksasu, v katerem je bilo ubitih deset ljudi, slavnostna premiera serije odpovedana.

Realnost krutejša od fikcije

Ustvarjalci serije tovrstne prizore skušajo upravičiti, češ da so tematiko podrobno raziskali ter da so spolni napadi na srednješolce, samomori in strelski pohodi žal del ameriške realnosti.

"Dejstvo je, da naj si bo ta prizor še tako intenziven, odzivi nanj pa še tako ostri, se to niti približno ne more primerjati z bolečino, ki jo izkusijo ljudje, ki to dejansko doživijo," je za Vulture serijo branil njen avtor, Brian Yorkey.

"Ko govorimo, da je nekaj 'gnusno' ali težko za gledati, to pogosto pomeni, da izkušnjo povezujemo z občutkom sramu. Raje se ne bi soočili s tem. Raje bi, da nam to ne pride v zavest. In prav zato žrtve tovrstnih napadov premalokrat prijavijo. Zato le stežka poiščejo pomoč. Mi menimo, da je neprimerno bolje, da se o teh stvareh pogovarjamo, kot pa, da še naprej molčimo."

Telefonski stiki za pomoč v stiski:

- 112 - Reševalna služba

- 01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (med 19.00 in 7.00)

- 080 116 123 - Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (24 h na dan)

- 116 111 - TOM telefon za otroke in mladostnike (med 12.00 in 22.00)

K. S.