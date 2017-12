Poudarki Najbolj ekstremen cestni mclaren do sedaj

Je vreden slavnega imena?

McLaren senna

10. december 2017 ob 15:17

Woking - MMC RTV SLO,

McLaren je razkril svoj novi najbolj ekstremni cestni avtomobil. Tokrat so se v Wokingu odpovedali hibridnim elementom in stavili predvsem na veliko moč in majhno maso. Avtomobil so poimenovali po enemu od najbolj slavnih dirkačev vseh časov.

Ayrton Senna bo za mnoge za vedno ostal najboljši dirkač na svetu. Do sedaj si še nihče ni drznil po njem poimenovati svojega avtomobila. To so že storili v motociklizmu (Ducti in MV Agusta), sedaj pa so se brazilskemu asu s svojim najbolj ekstremnim cestnim avtomobilom do sedaj poklonili pri McLarnu.

Senna je novi član McLarnove najbolj ekstremne družine Ultimate series, a naj ne bi bil neposredni naslednik modela P1. Gre namreč za drugačen avtomobil, brez hibridnega sklopa. Njegovo bistvo sta velika moč in izjemno majhna masa. Zato imajo glavno ogljikova vlakna, iz katerih so izdelani ne le okvir, temveč tudi večina karoserijski delov. S tem so v Wokingu dosegli, da avtomobil tehta le 1.198 kilogramov, kar je približno 200 kilogramov manj od modela 720S.

Samo bencin in turbo polnilnika

Na drugi strani je tudi štirilitrski V8 bi-turbo motor, ki razvije 588 kilovatov (800 KM) in 800 Nm navora, ki se prenašajo na zadnji kolesi prek dvosklopčnega sedemstopenjskega menjalnika. Kolesa so vpeta z dvojnimi trikotnimi vodili, za izjemne vozne lastnosti pa med rigom skrbijo prilagodljivi blažilniki.

Pri McLarnu niso še izdali, kako hiter je njihov novi supešportnik, pri čemer predvidevamo, da do stotice potrebuje le malce več kot 2,5 sekunde ter da njegova končna hitrost presega 320 kilometrov na uro.

Tudi v notranjosti kraljujejo ogljikova vlakna, na voljo pa so le nujno potrebni elementi. Poleg majhnega zaslona pred voznikom za prikaz prestave, vrtljajev motorja in hitrosti je tu še osrednji zaslon na dotik, večina stikal, vključno z gumbom za zagon motorja, pa je nameščenih na streho.

Izdelali bodo le 500 primerkov, ki so bojda že prodani. Izbranci bodo morali zanje odšteti 850 tisočakov, s proizvodnjo pa bodo začeli jeseni 2018.

Martin Macarol