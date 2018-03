Jim Carrey narisal portret, ki je razjezil privržence Bele hiše

Igralec se uveljavlja v drugih sferah umetnosti

19. marec 2018 ob 13:36

Washington - MMC RTV SLO

Igralec Jim Carrey, ki se želi uveljaviti tudi kot slikar, si je z najnovejšim portretom nakopal kar nekaj sovražnih komentarjev. Številni menijo, da je na porogljivi način upodobil predstavnico za stike z javnostjo v Beli hiši.

"To je portret t. i. kristjanke, katere edini namen v življenju je, da laže za zlobne ljudi," je tvitnil 56-letni igralec ob objavi fotografije svoje slike jezne ženske s temnimi lasmi in izrazitimi obrvmi.

Carrey osebe na sliki ni identificiral, toda številni uporabniki družbenih omrežij so takoj izpostavili podobnost s predstavnico s Sarah Huckabee Sanders. - članico Trumpove administracije, ki jo je igralec pogosto izpostavljal v svojih delih. V dokumentarnem filmu iz leta 2017 I Needed Color je Carrey priznal, da se je začel ukvarjati s slikanjem, ker je želel s tem "zaceliti zlomljeno srce".

Carrey je končal v središču pozornosti na začetku leta, ko je izbrisal svojo stran na Facebooku in pozval druge, naj storijo enako. Razlog? Želi bojkotirati to družbeno omrežje, ker verjame, da je iz ruskega vmešavanja v ameriške volitve naredilo dobiček.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb