Jim Carrey o slavi, slikarstvu in "uničenju" Hollywooda

Igralec se vrača na male zaslone

16. avgust 2018 ob 18:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Priljubljeni igralec Jim Carrey je spregovoril o tem, zakaj si je vzel oddih od Hollywooda. Dejal je, da njegov načrt nikoli ni bil to, da se vključi v filmsko industrijo, temveč da jo "uniči."

V intervjuju za Hollywood Reporter je kanadski igralec Jim Carrey povedal, da se je zadnja leta postopoma umikal izpod sojev žarometov, ker ni več želel biti del filmske industrije. "Ni mi bilo všeč, kar se je dogajalo, prevlada velikih korporacij in podobne reči. Morda se je umik zgodil tudi zato, ker me je začel privlačiti drugačen način kreativnega izražanja – všeč mi je nadzor, ki ga imam pri slikanju. Tam ni odbora, ki bi mi govoril, kako se mora določena ideja realizirati," je dejal Carrey, ki s svojimi slikami velikokrat izraža kritiko do ameriške politike in predsednika Donalda Trumpa.

Jima Carreyja so leta 1994 med zvezdnike izstrelile tri filmske uspešnice - Ace Ventura: Nori detektiv (Ace Ventura: Pet detective), Maska (The Mask) ter Butec in butec (Dumb and Dumber). Po besedah 56-letnega igralca je njegov odnos do sveta in filmske industrije najbolj odražal lik Ace Venture. "Moj načrt ni bil, da se pridružim Hollywoodu, ampak da ga uničim. Kot bi z ogromnim kladivom udaril vodilne ljudi in vso resnost," je pojasnil svoje motive na začetku igralske kariere.

Kljub temu je zaradi svoje nenavadnosti kmalu postal eden najbolj priljubljenih filmskih igralcev na svetu. Prepoznavnost in slava, ki ju je s tem dobil, mu nista bili najbolj po godu. "V tem je neka praznina," je dejal igralec. "O slavi lahko sanjariš, kolikor hočeš, ampak dokler nisi slaven, se ne zavedaš, da to ni nekaj, v čemer bi se lahko dolgo počutil udobno," je pojasnil Carrey, ki se je več let boril z depresijo.

Čeprav se je Carrey v zadnjih letih držal bolj ob robu hollywoodskega dogajanja, pa kljub temu ni opustil igralstva. Konec meseca bo na ameriškem televizijskem omrežju Showtime izšel prvi del serije Kidding, v kateri ima Carrey glavno vlogo, ob tem pa je prevzel tudi vlogo izvršnega producenta. "Nisem se vrnil na enak način," je o seriji povedal Carrey. "Ne počutim se več kot mali Jim, ki se skuša oprijeti svojega kosa stratosfere – ne skušam se oprijeti ničesar," je še dodal zvezdnik, ki se je na filmskem platnu zadnjič pojavil leta 2016 v filmu Dark Crimes.

M. Z.