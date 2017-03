Johnny Rotten: "Bog živi kraljico" - in tokrat resno misli resno"

Pogrešal jo bo "kot človeško bitje na planetu Zemlja"

24. marec 2017 ob 10:12,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 10:49

Legendarni panker John Lydon, ki je pred 40 leti monarhijo okrcal s komadom God Save the Queen, zdaj pravi, da bo kraljico pogrešal in da v resnici obožuje "cirkus" okrog kraljevine.

Zdaj 61-letni vodja zasedb Sex Pistols in Public Image Ltd, nekoč bolj znan po umetniškem imenu Johnny Rotten (Pokvarjeni Johnny), je gostoval v pogovoru za popkulturni medij The Quietus, debata je zavila tudi v smer pred kratkim objavljenih "skrivnih" načrtov o protokolu po smrti kraljice Elizabete II., ki bo kmalu dopolnila 91 let.

Voditelj John Doran je vprašal Lydona, ali ga kaj skrbi, da bo morda v kakšnem kontekstu uporabljena tudi kultna pesem God Save the Queen (naslov so si pankerji izposodili kar od britanske himne), v katerem poje tudi o "njenem fašističnem režimu" in o tem, da kraljica "sploh ni človeško bitje", temveč zgolj "marioneta za turiste".

"Ni sama kriva, da se je rodila v zlato kletko"

Panker je pojasnil, da gre za pesem "o političnem položaju in zahtevi po ubogljivosti monarhiji, v katero sam ne verjamem," a dodal, da proti kraljici kot osebi nima nič: "Zelo jo bom pogrešal kot človeško bitje na planetu Zemlja." Nadaljeval je: "Ni sama kriva, da se je rodila v zlato kletko ... Se lahko malce popravim, ker je pomembno? Da jo bom pogrešal, še sliši zlovešče. Naj živi dolga leta. Nisem prepričan o še dolgoletnem vladanju, živi pa kar naj."

Priznal je še, da prav uživa v vsem pompu, ki obkroža kraljevo družino. "Obožujem ves ta cirkus. Zadnja poroka je bila super. Ko so letala preletavala palačo, sem se spomnil na drugo svetovno vojno in vse tiste filme o tem, kako težek je bil boj proti nacijem. Zame je bilo to kot nekakšen opomnik na zgodovino, ki je ne smemo pozabiti."

God Save the Queen je bil drugi singel zasedbe Sex Pistols, takrat sta ga prepovedala tako BBC kot neodvisna uprava za predvajanje, a je kljub temu prilezel do 2. mesta lestvic singlov – mnogi so namigovali, da mu do prvega niso pustili, ker je kraljica ravno takrat praznovala srebrni jubilej ob 25-letnici vladanja.

