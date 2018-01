Justin Timberlake: Nov album je posvečen sinu Silasu

Glasbena vrnitev po petih letih

17. januar 2018 ob 12:32

New York - MMC RTV SLO

Justin Timberlake se po skoraj petih letih vrača na glasbeno prizorišče, in sicer z albumom Man of the Woods, ki bo uradno izšel 2. februarja.

Pred izidom je 36-letni z grammyji nagrajen pevec za oboževalce pripravil še poseben dokumentarec, v katerem jim je ponudil pogled v zakulisje in ekskluzivno poslušanje nekaterih do zdaj še neslišanih skladb.

Videoposnetek se začne s Timberlakom med snemanjem skladbe z globokimi R&B-toni, a glasbenik ob tem poudari, da je vokale vseeno posnel v slogu kantrija, saj si želi svoje korenine iz Tennesseeja združiti s sodobnejšimi glasbenimi slogi. "Če bi moral ploščo opisati, bi rekel, da je zelo raznolika, a morda jo najlažje uvrstimo v neko mešanico moderne americane in 808s."

V dokumentarcu razkrije, da je za veliko vrnitev združil moči s Pharrellom Williamsom in Timbalandom, ki se v zadnjem času uvrščata med največja imena glasbene produkcije. Do zdaj je oboževalcem predstavil le prvi singel z naslovom Filthy, na drugo pa bodo morali počakati do uradnega izida albuma.

Man Of The Woods je opisal tudi kot zelo oseben album in poudaril, da se je z njim želel pokloniti svojemu dveletnemu sinu Silasu, čigar ime pomeni "življenje v gozdu". "Ideja za naslov albuma izhaja ravno iz tega," je razkril Timberlake in dodal, da se sinov glas pojavi tudi na eni izmed skladb, in sicer v zadnji Young Man.

Poleg njega na plošči gostujeta tudi Alicia Keys (skladba Morning Light) in Chris Stapleton (Say Something). Ravno druga je bila po prvih odzivih tudi ljubljenka občinstva na ekskluzivnem dogodku v New Yorku, kjer so najbolj goreči oboževalci prvi album lahko slišali v celoti.

Izid plošče je napovedan zgolj dva dni pred tem, ko bo Timberlake nastopil na enem največjih tako športnih kot glasbenih dogodkov - in sicer med polčasom Super Bowla, kjer je sicer že stal na odru - leta 2001 z 'N Sync in leta 2004 v družbi Janet Jackson (kar še danes velja za enega najodmevnejših nastopov v zgodovini), letos pa bo tam prvič nastopil v glavni vlogi.

P. B.