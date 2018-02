Justin Trudeau: "Preveč barvit za Indijo"

Indijska javnost nad njegovo garderobo ni bila navdušena

22. februar 2018 ob 14:34

Punjab - MMC RTV SLO

Justin Trudeau se ob posebnih priložnostih, kot je na primer hindujski praznik luči, s svojo družino rad obleče v tradicionalno indijsko oblačilo. Še posebej veliko truda je vanjo vložil ob svojem obisku Indije ta mesec.

Vendar odzivi na Trudeaujev videz niso bili samo pozitivni. Z izstopajočimi dodatki in turbanom je namreč zasenčil celo bollywoodske igralce, Indijci pa so ob pogledu nanj začeli vihati nosove ...

Prvič se je preoblečena družina Trudeau indijski javnosti pokazala ob obisku rezidence Matahme Gandhija. Okoli vratu so nosili venec rož. Pozneje so se ustavili še v enem izmed najsvetejših indijskih templjev, kjer je Trudeau izstopal v beli obleki z zlatimi detajli, navaja BBC.

Trudeaujevo oblačilo je bilo v primerjavi z garderobo domačinov videti nenavadno. Tudi ob srečanju z ministrom Singhom se je zdelo, da je prva kanadska družina pri izbiri garderobe pretiravala. Indijski minister je namreč nosil elegantno črno moško obleko. Podobno je bilo tudi ob srečanju še z bollywoodskimi zvezdniki, ki so bili odeti v črno barvo.

Sri Harmandir Sahib, known as the Golden Temple. Sacred to Sikhs and open to everyone. I don’t think I will ever forget this. Our cabinet ministers, MPs, Sophie and I were profoundly honoured by the welcome & hospitality today. pic.twitter.com/Yp5qNfUfDE — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 21, 2018

.@aamir_khan - our delegation was very happy to meet you! Thanks for joining us to celebrate a brighter future for the film industry in both our countries. pic.twitter.com/KFdEXssoku — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 21, 2018

The Partition Museum in Amritsar chronicles the heartbreak, violence and refugee crisis that followed the split of India and Pakistan in 1947. But it’s also a place for stories of resilience, hope, and optimism for a peaceful future. Thank you for having us. pic.twitter.com/XysEBUYJrT — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 21, 2018

K. Ši.