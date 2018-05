Kakšni nalogi bosta na kraljevi poroki doleteli princa Georgea in princeso Charlotte?

Kraljeva poroka pred vrati

16. maj 2018 ob 20:01

London - MMC RTV SLO, STA

Poroke princa Harryja in ameriške igralke Meghan Markle se veselita tudi otroka Williama in Kate, saj jima je bila za soboto zaupana prav posebna vloga.

Za kraljevo poroko, ki bo v soboto potekala v mestecu Windsor, je skoraj že vse pripravljeno, razdeljene so tudi zadnje naloge, ki bodo doletele ožje člane kraljeve družine – princ William bo Harryjeva poročna priča, Doria Ragland, mama Meghan Markle, bo, kot kaže, pred oltar – namesto očeta Thomasa Markla – popeljala svojo hčerko, posebni vlogi pa so dodelili tudi otrokoma Williama in Kate.

Iz Kensingtonske palače so sporočili, da bo triletna Charlotte nosila cvetje, njen leto dni starejši brat George pa bo paž. Poleg njiju bo pri obredu sodelovalo še osem otrok.

Pred Marklovo bo v cerkev prišlo šest deklic, starih od dve do sedem let, pri obredu bodo pomagali še štirje fantje, stari od štiri do sedem let.

Obleke bodo vse do sobote ostale skrivnost

Po britanski tradiciji deklice običajno pomagajo pri metanju cvetja na sprevodu do oltarja in iz kapele, fantki pa kot paži prevzamejo druge vloge, kot je na primer nošenje poročnih prstanov in nevestine tančice. Podrobnosti glede njihovih oblek palača še ni razkrila in bodo ostale skrivnost do sobote.

Otroka sta imela svoj zadnji javni nastop po rojstvu bratca, princa Louisa 23. aprila, ko sta za roke držala svojega očeta pred bolnišnico St. Mary v osrednjem Londonu, kjer je Kate rodila.

Sa. J.