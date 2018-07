Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Čeprav Ivanka Trump ni več izvršna direktorica znamke, na račun znamke vsako leto zasluži okoli pet milijonov dolarjev. Foto: Reuters Sorodne novice Zaradi Trumpa veleblagovnice bojkotirajo Ivanko Trump Dodaj v

Kanadčani so se odločili, da nočejo kreacij Ivanke Trump

Pozivi k bojkotu

19. julij 2018 ob 14:03

Ottawa - MMC RTV SLO

Kot kaže, Kanadčani niso več navdušeni nad modno linijo Ivanke Trump, saj so pozvali k bojkotu veleblagovnic, ki prodajajo izdelke, pod katere je podpisana hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Pritisk je bil očitno dovolj velik, da se je ena najstarejših kanadskih veleblagovnic Hudson's Bay odločila, da na svoji spletni strani ne bo več prodajala Ivankine linije oblačil, čevljev in modnih dodatkov. Kmalu pa bo Ivankino linijo umaknila tudi s prodajnih polic.

Podjetje Hudson’s Bay se je s pozivi k bojkotu modne znamke srečalo, potem ko je Trump napovedal carine na jeklo in aluminij, večkrat pa se je z besedami lotil tudi njihovega premierja Justina Trudeauja.

Hudson’s Bay, ki se ponaša z naslovom kanadske ikonične veleblagovnice, načrtuje, da bo izdelke s prodajnih polic umaknil do konca jeseni, na spletni strani pa jih že zdaj ni več mogoče kupiti.

Vse več pozivov k bojkotu

Že lani sta se prodaji Ivankine linije odpovedali veleblagovnici Nordstrom in Neiman Marcus. Tako pri Hudson's Bayu kot pri Nordstromu zanikajo, da so se za takšno potezo odločili zaradi pritiskov. V obeh podjetjih namreč zatrjujejo, da njihova odločitev ni bila politična, ampak je bila povezan s slabo prodajo izdelkov.

Lani so tako v Nordstromu pojasnili, da vsako leto opustijo okoli 10 odstotkov znamk in svojo ponudbo osvežijo z novimi. "V tem primeru smo se glede na predstavo znamke odločili, da izdelkov ne kupimo več," so takrat zapisali v Nordstromu. Podobno pa so svojo odločitev letos upravičevali tudi v Hudson's Bayu.

Nasprotniki Trumpa sicer tudi druge veleblagovnice pozivajo, naj opustijo Ivankine izdelke. Pozivov k bojkotu ni ustavilo niti to, da Ivanka ni več izvršna direktorica znamke, saj ji kljub temu po zaslugi znamke v žep letno kapne več kot pet milijonov dolarjev letno.

Sa. J.