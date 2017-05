Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Raperka Nicki Minaj in pevka Katy Perry še ne mislita zakopati bojne sekire s Taylor Swift. Foto: Reuters Swiftova se zadnje čase izmika pojavljanju v javnosti, saj naj bi snemala nov album. Foto: Reuters Sorodne novice Taylor Swift znova zaljubljena Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katy Perry in Nicki Minaj proti Taylor Swift: saga se nadaljuje

Obračuni popzvezdnic za prevlado

19. maj 2017 ob 18:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sporu med Katy Perry, Nicki Minaj in Taylor Swift ni konca. Perryjeva in Minajeva sta združili moči v singlu Swish Swish -, v katerem - po besedah oboževalcev - pokažeta novo ogledalo Swiftovi.

Perryjeva in Minajeva sta se v spor s Swiftovo zapletli leta 2014, ko je ta v intervjuju za Rolling Stone izjavila, da njena skladba Bad Blood govori o stanovski kolegici, ki je poskušala "sabotirati njeno celotno turnejo", tako da je najela njene spremljevalne plesalke. Swiftova ni neposredno omenila, kdo je ta oseba, toda oboževalci so razvozlali, da gre za Perryjevo.

Zdaj pa so se ameriški mediji razpisali, da Perryjeva v novi skladbi vrača udarec, ko speva: "Don't need opinions from a shellfish or a sheep." (Oziroma: ne potrebujem mnenja školjke ali ovce.) Beseda ovca naj bi se navezovala na tvit, ki ga je Perryjeva zapisala kmalu po intervjuju Swiftove za Rolling Stone, kjer je zapisala: "Pazite se Regine George (op. a.: lika v Zlobnih dekletih) v ovčji koži."

Podobno kot Perryjeva pa ima tudi Minajeva pestro zgodovino s Swiftovo. Raperka in pevka sta se zapletli v manjši spor po podelitvi MTV-jevih videonagrad leta 2015, ko je Minajeva ostala brez nominacije v kategoriji za videospot leta za skladbo Anaconda, medtem ko je bila Swiftova nominirana za Shake It Off.

"Če vaš videospot slavi ženske z vitkimi postavami, bo nominiran za videospot leta," je zapisala Minajeva, na kar je Swiftova odgovorila, da jo ves čas samo podpira. "Ni značilno zate, da se spravljaš nad ženske. Mogoče je kakšen moški prevzel tvoje mesto," ji je odgovorila Swiftova. A na koncu sta ta "spor" rešili - vsaj navidezno -, ko sta skupaj nastopili na omenjeni podelitvi nagrad.

K. K.