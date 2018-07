Katy Perry padla v depresijo zaradi slabih kritik zadnjega albuma

Pevka iskrena o svojem notranjem boju

Kritike zadnjega albuma Witness so sesule Katy Perry in povzročile, da je padla v "situacijsko depresijo", kot jo je poimenovala sama. Zadnje leto se je zaradi tega borila z lastnimi demoni.

33-letnica je priznala, da je v album vložila veliko dela: "Doživela sem napade situacijske depresije in moje srce je bilo zlomljeno, ker - nevede - sem resno vzela reakcije občinstva in to se ni odzvalo tako, kot sem pričakovala ... To je zlomilo moje srce," je povedala pevka v intervjuju za avstralsko različico revije Vogue.

Toda ni pustila, da bi jo samopomilovanje uničilo. Izkušnjo je vzela za učno uro, kako prebroditi takšne ovire. "Glasba je moja prva ljubezen in mislim, da mi je vesolje sporočilo: 'OK, govoriš o ljubezni do sebe in avtentičnosti, zato te bomo postavili pred test in ti vzeli možnost, da se zatečeš v varen objem. Potem bomo videli, koliko se imaš res rada.'," je razložila Perryjeva.

Dejala je, da sta jo potrtost in odprtost do višje sile izpopolnila. "Dali sta mi nov temelj. Ne samo materialni, ampak duševni," je dodala pevka. 33-letnica je zaradi tega začela na novo ceniti ljudi okoli sebe. Aprila je sicer pevka spregovorila, kako ji je meditacija pomagala pri prebolevanju tesnobe.

