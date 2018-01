Kim in Kanye javnosti razkrila ime tretjega otroka

"Spoznajte Chicago West!"

19. januar 2018 ob 21:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kim Kardashian in Kanye West sta se pred nekaj dnevi razveselila rojstva hčerke, ki jo je rodila nadomestna mama, zdaj pa sta po dolgem ugibanju na družbenih omrežjih razkrila njeno ime.

Kardashianova je njeno ime delila na svoji spletni strani, kjer je zapisala "Spoznajte Chicago West!", pozneje pa je napoved popestrila še z objavo na Twitterju. "North, Saint & Chi," čemur je sledila opomba za tiste, ki so mislili, da se njen vzdevek Chi izgovori kot mesto Chicago, po katerem je novorojenčica tudi dobila ime, saj se je tam njen oče rodil in odraščal. "Izgovori se 'Shy'," je dodala Kardashianova.

Za nosečnost s pomočjo nadomestne mame sta se odločila po dveh tveganih nosečnostih, po več priporočilih pa sta izbrala žensko iz San Diega, ki že ima izkušnje z nadomestnim materinstvom. Starši štiriletne North in dveletnega Sainta so že pred umetno oploditvijo agenciji plačali 68.850 dolarjev, potem pa nadomestni materi še dodatnih 45 tisoč dolarjev.

"S Kanyejem sva vesela, da lahko naznaniva prihod zdrave in prelepe hčerke. Izredno sva hvaležna nadomestni materi, ki nama je izpolnila največjo željo, ter zdravnikom in sestram za njihovo skrb. Še posebno vzhičena, da sta dobila sestrico, sta North in Saint," je ob rojstvu hčerke zapisala na svoji spletni strani.

Vir blizu družine pa je za E! Online dejal, da sta se sestrice oba razveselila. "Sta zelo radovedna in ves čas bi rada pomagala." Ob tem pa je dodal, da se Kim počuti blaženo in ne more verjeti, da ima tri otroke.

Kim je večkrat dejala, da se North resnično veseli, da spozna najmlajšega člana družine, medtem ko Saint vsega skupaj ni popolnoma razumel. "Zdi se mi, da ne ve, kaj se dogaja. Predvsem zato, ker tokrat ni bilo nosečniškega trebuščka in je vse skupaj malo drugačna izkušnja."

Tako se je zgolj začelo veselje v družini Kardashian. Naraščaja se bo letos razveselila tudi njena mlajša sestra Khloé, ki je pred meseci potrdila, da pričakuje otroka s Tristanom Thompsonom, košarkarjem NBA-ekipe Cleveland Cavaliers. Noseča pa naj bi bila tudi njena polsestra, komaj 20-letna Kylie Jenner, ki naj bi otroka pričakovala s 25-letnim raperjem Travisom Scottom, toda svoje nosečnosti še ni uradno potrdila.

P. B.