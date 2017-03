Kim Kardashian si želi še enega otroka

Želi družbo za North in Sainta

27. marec 2017 ob 15:04

Los Angeles

Kim Kardashian je v promocijskem posnetku za resničnostno oddajo Keeping Up With the Kardashians razkrila, da si z možem Kanyejem Westom želita še enega otroka.

"Želim si, da bi imela otroka še kakšnega brata ali sestro," je dejala. A zdravniki naj bi ji to odsvetovali. "Ne zdi se jim, da bi bilo to zame varno." 36-letnica in Kanye West imata sicer že dva otroka - 3-letno North in Sainta, ki je star eno leto.

"Poskušala bom imeti še enega otroka," v najnovejšem napovedniku prizna sestrama Kourtney in Khloe. A družina njene odločitve prav zaradi zdravstvenih razlogov ne podpira. "Nočemo, da narediš nekaj, kar bi bilo tako zelo nevarno."

O svojih nosečnostih je spregovorila že večkrat. Mama Kris Jenner jo je v eni izmed preteklih oddaj opozorila, da bi zaradi ponovne nosečnosti lahko do smrti izkrvavela.

Kim Kardashian je bila sicer v zadnjem času v medijih predvsem zaradi ropa v Parizu, ko so ji roparji odnesli za 3,7 milijona evrov nakita. Po incidentu se je za tri mesece povsem umaknila tako z družbenih omrežij kot iz oči javnosti. "Ko so pred mojimi očmi pokazali pištolo, sem si mislila, da je to tisti trenutek, ko me bodo najprej posilili, nato pa še umorili." Za rop so policisti preiskovali že deset osumljencev, a za zdaj še nikogar niso uradno obtožili.

