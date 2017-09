Ko ne bo več prometnih nesreč, bodo lahko avtomobili tudi iz papirja

25. september 2017 ob 07:20

Frankfurt

Prva naloga avtonomnih avtomobilov je, da tudi največje skeptike prepričajo, da je to varen način prevoza. Ko se bodo avtomobili brez volana v popolnosti uveljavili, zaradi komunikacije med avtomobili pa ne bo več prometnih nesreč, lahko pričakujemo, da bodo avtomobilski proizvajalci posegli tudi po drugih materialih za izdelavo vozil, celo lesu ali papirju.

Skupina Volkswagen načrtuje začetek popolnoma avtonomnih električnih avtomobilov, kombijev in tovornjakov na ravni 5, to pomeni popolnoma samodejno vožnjo, že leta 2021. Testiranja na sedežu v Wolfsburgu bodo začeli v bližnji prihodnosti.

Pri Volkswagnu so na avtomobilskem salonu IAA v Frankfurtu s konceptnimi vozili pokazali, da bodo samodejna vozila razburljiva, zelo futuristična in nič več dolgočasna kot danes, ko so si nekateri modeli drug drugemu podobni kot jajce jajcu.

Prihodnost bo razburljiva

Za oddajo Avtomobilnost je o avtonomnih vozilih spregovoril oblikovalec Peter Wouda direktor centra skupine Volkswagen za futurizem.

Avtomobilski oblikovalec, ki ustvarja avtonomna vozila prihodnosti, pravi, da bo prihodnost zelo razburljiva. "Ne bo volana, prav tako ne stopalk, vožnja bo popolnoma avtomatizirana, kar pomeni, da se nam ne bo treba ukvarjati s prometom in zastoji. Čas, ki ga bomo preživeli v avtomobilu, bo naš čas," pravi Wouda, ki meni, da vožnja v avtomobilu ne bo več zapravljanje časa in povzročanje stresa, pač pa bo to čas, ki ga bomo lahko izkoristili bolj uporabno. Izkoristili ga bomo lahko za druženje z družino, za delo, lahko bomo v miru jedli ali spali. "Vesel sem, da lahko že danes razvijam stvari, ki jih bomo videli v prihodnosti."

Avtomobilski oblikovalci v prihodnosti ne bodo več oblikovali avtomobila po meri voznika, ampak potnikov, saj voznika ne bo več. Volkswagnov strokovnjak pravi, da to jemlje kot odlično priložnost. Prostor, kjer ne bo volana in stopalk, bo pravzaprav neke vrste soba, ki jo je treba opremiti. Pri tem imajo oblikovalci veliko več svobode, saj jim ni treba skrbeti za številne omejitve in zakonitosti, ki vladajo v današnjem avtomobilskem oblikovanju in so povezane z varnostjo potnikov, pešcev in drugih udeležencev v prometu. "Ko oblikujemo avtomobil po meri voznika, moramo paziti, pod kakšnim kotom je postavljen A-stebriček, kakšen mora biti kot vidnega polja voznika na vse strani ... Brez omejitev smo lahko veliko ustvarjalnejši," pravi sogovornik.

Povezljivost stopa v ospredje

Z avtonomno vožnjo se je fokus preusmeril na povezljivost, vmesnike, multimedijo ... Wouda priznava, da je v ospredje stopila izkušnja uporabnika: "Zasloni in povezljivost stopata v ospredje, še bolj izrazito bo to s samodejno vožnjo. Lahko boste gledali film ali pa delali."

Po drugi strani pa avtonomna vozila predstavljajo novo priložnost za uporabo novih materialov pri oblikovanju. Sploh v času, ko je eko in bio popularno in ko gorivo ni več tako popularno. Sogovornik pravi, da lahko v prihodnosti pričakujemo revolucijo na področju uporabe materialov. A šele takrat, ko bomo popolnoma prepričani, da ne bo več prometnih nesreč. "Danes je varnost vozil glavna skrb avtomobilskih proizvajalcev. Enako bo veljalo za prva avtonomna vozila, ki bodo čez nekaj let zapeljala na ceste. Izdelovali jih bomo iz aluminija, jekla in drugih materialov, ki jih uporabljamo danes. Vendar pa, predstavljajte si prihodnost, ko bodo vsa vozila med seboj povezana. Ko bomo prepričani, da se nesreče ne bi mogle zgoditi, saj bo vsako vozilo natančno vedelo, kje je kakšno drugo vozilo. V tem trenutku bomo imeli popolno svobodo pri uporabi materialov za izdelavo avtonomnih vozil," pravi sogovornik.

Se vrača les?

Se bomo vrnili nazaj k lesu, kot smo prevozna sredstva poznali v 18. stoletju? Wouda pravi, da je mogoče tudi to: "Les, papir, vsi materiali bodo mogoči. Seveda bo treba misliti tudi na vreme in temperature, na to, da bodo materiali topli, da se bodo potniki počutili udobno. Prihodnost bo nam oblikovalcem prinesla več svobode."

Uporabo utekočinjenega lesa so sicer že leta 2009 napovedali pri Fordu, kjer so pojasnili, da gre za material poimenovan WPC, ki je zmes lesa in plastične mase, proces pridobivanja zmesi WPC pa je podoben procesu pridobivanja gume. Gre za trajen material, njegova prednost pa je tudi, da povečuje tesnjenje lesenih delov in zmanjšuje vonj po plastiki. Kot tak bi lahko bil uporaben tudi za izdelavo notranjosti vozil.

Še korak naprej so naredili Japonci, ki menijo, da bodo prav z lesom rešili veliko težavo avtomobilske industrije, ki se na vsak način trudi zmanjšati maso vozil. Profesor iz Univerze v Kjotu na Japonskem Hirojuki Jano je v svojem raziskovalnem projektu dokazal, da bi lahko izdelali lesena vlakna za izdelavo lažjih avtomobilskih delov. Lesene sekance kemično obdelajo, preden jih pretvorijo v celulozne nanofibre. Material iz lesne celuloze tehta le petino teže jekla, hkrati pa je petkrat močnejši. Japonci menijo, da je lahko v prihodnosti alternativa za jeklo in je veliko cenejša možnost, kot so ogljikova vlakna, ki se šele uveljavljajo na dražjih, športnih avtomobilih.

