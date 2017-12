Ko ne snema, Kit Harington prodaja novoletne jelke

Zvezdnik Igre prestolov pomagal bodočima tastu in tašči

12. december 2017 ob 15:44

Oboževalci HBO-jeve serije Igra prestolov so bili presenečeni, ko so pred dvorcem v škotskem kraju Aberdeenshire opazili zvezdnika serije Igra prestolov Kita Haringtona, kako je prodajal novoletne jelke.

Igralec ni tega počel zaradi vloge v kakšnem novem filmu ali oglasu, preprosto je pomagal staršem svoje zaročenke Rose Leslie, ki so lastniki omenjenega dvorca. "Ljudje so ga opazili, toda niso šli do njega, da bi se z njim fotografirali ali ga prosili za avtogram. Razumeli so, da je tam zasebno, in ne poslovno," je dejal oboževalec za britanski tabloid The Sun.

Kako je priskočil na pomoč družini Leslie, so na družbenem omrežju Instagram delili njuni oboževalci. Igralca, ki sta se spoznala na snemanju priljubljene HBO-jeve nadaljevanke, sta se gledalcem prikupila z ljubezensko zvezo, ki jo je George R. R. Martin opisoval že v knjigah. Tam sta se vživela v lika Jona Snowa in Ygritte.

V zasebnem življenju sta se začela sestajati leta 2012, nato se za krajši čas razšla, lani pa sta 30-letnika, ki se nerada izpostavljata javnosti, vendarle uradno potrdila, da sta par. Tudi zaroko sta naznanila na zelo staromoden način - ne na družbenih omrežjih, kot storijo številni njuni zvezdniški kolegi, ampak z objavo v časopisu.

