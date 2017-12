Koncert Pankrtov v Stožicah mesec in pol pozneje tudi na studijski plošči

Pankrti predstavljajo novo ploščo

7. december 2017

zadnji poseg: 7. december 2017 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pankrti so koncert, s katerim so se oktobra predstavili v ljubljanskih Stožicah ob 40. obletnici ustanovitve, mesec in pol pozneje izdali še na fizičnem nosilcu zvoka - na plošči Pankrti Stožice 2017 - Gospodje jest vam ne verjamem.

Na njem so zbrali 21 skladb, med njimi tudi znano skladbo Pretty Vacant s članom Sex Pistols Glenom Matlockom. V dobrih 70 minut so nanizali 21 od 30 izvedenih pesmi, in sicer po besedah Petra Lovšina večino tistih, ki so jih želeli. Med njimi so prepoznavne Lublana je bulana, Osmi dan, Za železno zaveso, Anarhist, Metka in najnovejša To ni več Slovenija. "Imamo seveda še kakšen komad, ki bi si tudi zaslužil, ampak je bil že na prejšnji živi plošči celo v bolj zanimivi izvedbi, tako da smo objavili točno tisto, za kar se nam je zdelo, da je ta hip najboljše," je za STA pojasnil Lovšin.

Ob tej priložnosti je poudaril, da sta bila koncert in vzdušje fantastična, posneli pa so ga predvsem zaradi televizije, ki ga bo predvajala na silvestrovo. "In ko sem slišal te posnetke, sem rekel, to mora ostati v zgodovini," je pojasnil Lovšin. Čeprav fizični albumi več ne gredo v promet kot nekoč, je po njegovih besedah zanimanje vseeno precejšnje. Za mix na plošči je poskrbel Žare Pak, za mastering pa Janez Križaj.

"Za razliko od moderne dobe, ko vse ostaja v enih oblakih, mi prisegamo na nekaj konkretnega, na pravi zvok. Če so stvari samo na YouTubu, se izgubijo. Tu pa je dokaj plastično prikazana tista atmosfera, ki je bila takšna, da smo lebdeli še en teden zatem," je povedal Lovšin in dodal, da jih spletna ponudba glasbe ne zanima. Delajo tisto, kar delajo že od začetka, torej že 40 let.

"V nasprotju s tem, da ljudje čepijo pred računalniki, kar lahko vodi v še hujšo odvisnost kot alkohol, hodijo na koncert, poslušajo živo glasbo in glasbo s plošč. To se mi zdi kultura, za katero se je vredno boriti. Nam ta neoliberalizem na vsak način hoče prodajati ene nove stvari, ki ustrezajo samo njim, drugim, tistim, ki bodo krožili ogromen kapital, kot je Google, YouTube. To je mafija, hujša kot tisoč sicilijanskih mafij. Mi se tako borimo za en del naše kulture, ki je sicer stara, a mislim, da veliko bolj demokratična," je poudaril Lovšin.

