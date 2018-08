Konec crocsov? Podjetje zaprlo še zadnji tovarni v Italiji.

Radi bi jih približali mlajši generaciji

14. avgust 2018 ob 08:14

New York - MMC RTV SLO

Podjetje Crocs je sporočilo, da je v Italiji zaprlo še zadnji dve tovarni čevljev, ki so si v svetu mode že ob prvi izdaji pred šestnajstimi leti nadeli naziv najgrših čevljev na svetu.

Kot poroča The Independent, so crocsi zagotovo eni najbolj osovraženih čevljev na svetu, a ne glede na videz nanje mnogi prisegajo tako zaradi trpežnosti, predvsem pa zaradi udobja.

Ko so sporočili, da v Italiji, kljub 4,7-odstotni rasti podjetja v lanskem letu, zapirajo še zadnji dve tovarni, so se mnogi oboževalci vznemirili, saj so dobili občutek, da to pomeni konec njihovih najudobnejših čevljev.

Podjetje se je bilo tako na družbenem omrežju Twitter prisiljeno odzvati, zapisali pa so, da gre za lažni alarm in ne grejo nikamor. "Naša prihodnost ostaja svetla in barvita."

Tovarni bodo zaprli zaradi "poenostavitve proizvodnje in povečanja dobička". Proizvodnja bo šla tako v roke zunanjih izvajalcev, podjetje pa upa, da bodo z zvezdniškimi kampanjami, kot je denimo zadnja z igralko Drew Barrymore, za znamenite čevlje navdušili tudi mlajšo generacijo. Oglas z znano igralko govori o tem, kako bi bilo, če bi se "vsi dobro počutili v svojih čevljih", poleg tega pa so se namesto klasičnega kratkega oglasa odločili za muzikal, ki traja skoraj dve minuti.

Letos je podjetje med drugim presenetilo tudi z novico, da na tržišče prihajajo crocsi z visoko peto. Kljub nadvse nenavadni obliki in barvam so postali prodajna uspešnica in so na spletni strani podjetja Crocs, kjer so se prodajali za 47 evrov, še vedno razprodani.

Podjetje sicer pričakuje, da bo imelo v tretjem četrtletju med 210 in 218 milijonov evrov dobička, medtem ko so v enakem času lani zaslužili 212 milijonov evrov.

P. B.