Kraljeva poroka: Katera gostja je z izbiro pokrivala ugnala Elizabeto II.?

Prvakinja barvitih klobukov, britanska kraljica Elizabeta II., se je tokrat srečala z močno konkurenco

19. maj 2018 ob 17:28

London - MMC RTV SLO

Kot je običajno za vsak velik družabni dogodek, so gostje tudi pred poroko leta, na kateri sta usodni da dahnila princ Harry in Meghan Markle, skrbno premislili, kaj bodo oblekli. Gostje so sledile zgledu britanske kraljice Elizabete II. in navdušile s pokrivali vseh oblik, barv in velikosti.

Vsi gostje so bili do podrobnosti urejeni. Opaziti je bilo mogoče, da so se tudi nekateri zvezdniški povabljenci, ki običajno radi uporabijo vpadljivejše kose oblačil, tokrat odločili za bolj klasično, kraljevsko garderobo. K taki opravi pa seveda sodi tudi klobuček, ki si ga ob številnih priložnostih rada nadene britanska kraljica.

Številni menijo, da je v Veliki Britaniji prav Elizabeta II. tista, ki postavlja modne smernice pri izbiri pokrival. Njen okus je na tem področju namreč skorajda nezmotljiv, posnemajo pa jo rade tudi številne svetovne modne ikone.

Za poroko mladega para je kraljica Elizabeta izbrala zelen klobuk, ki ga je, jasno, uskladila s suknjičem in krilom. Seveda pa tudi tokrat ni šlo brez detajlov – kraljičin klobuk je namreč krasilo pernato okrasje v vijoličasti barvi, ki je razbilo zasnovo strogega klobuka.

Njenemu zgledu so sledile tudi številne druge gostje. Korak naprej je naredila Camilla, žena princa Charlesa, ki je navdušila z rožnatim pokrivalom ravnih linij. Še drznejši je bil klobuk vojvodinje Kate, izmed članic kraljeve družine pa ni bilo mogoče spregledati niti Kitty Spencer, nečakinje pokojne princese Diane, ki je kraljici ljudskih src po mnenju številnih tudi izjemno podobna.

Številne oči so bile uprte tudi v nevestine igralske sodelavne in druge zvezdniške gostje – Victorio Beckham, Amal Clooney, Sereno Williams, Priyanko Chopro in druge.

K. Ši.