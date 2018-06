Kritično zdravstveno stanje očeta Michaela Jacksona

Joe Jackson trpi za neozdravljivo obliko raka

23. junij 2018 ob 16:02

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Joe Jackson, oče pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, je v bolnišnici. Tja so ga prepeljali v petek, po poročanju ameriških medijev pa bi naj trpel za neozdravljivo obliko raka.

89-letnik boleha že dalj časa, njegova družina pa je njegovo kritično zdravstveno stanje ves čas vztrajno zanikala. Jarmaine Jackson je še pred nekaj dnevi na družbenem omrežju Twitter zapisala: "Moj oče je bolan, a ne umira. Ne glede na to, koliko časa mu je še ostalo, pa mu bomo z mamo in sorojenci zvesto stali ob strani."

Vir blizu družine Jackson je za ameriške medije priznal, da Joevo zdravstveno stanje še nikoli ni bilo tako slabo - njegova bolezen se namreč bliža zadnjemu stadiju. Joe Jackson se je zaradi možganske kapi v bolnišnici v Sao Paulu znašel že leta 2015, doslej je preživel že tri srčne kapi, ima pa tudi srčni spodbujevalnik.

Uspehi in zamere

Joe Jackson je ustanovil glasbeno skupino The Jackson 5, v kateri je bil Michael Jackson glavni pevec. Na začetku je skupina nastopala po klubih in barih v domačem kraju, kmalu so se pojavili tudi na večjih koncertnih prizoriščih in glasbenih tekmovanjih.

Michael Jackson je kmalu stopil na samostojno glasbeno pot, sledile pa so mu še sestre La Toya, Janet in Rebbie Jackson.

Po smrti Michaela Jacksona je Joe Jackson v neki pogovorni oddaji dejal, da Michaela ni nikoli pretepal. Michael Jackson je namreč pogosto javno priznal, da mu je oče s svojimi grobimi vzgojnimi prijemi popolnoma uničil otroštvo. Joe je te očitke po sinovi smrti zavrnil z besedami: "Nikoli, nikoli ga nisem tepel. Vzgajal sem ga, kot se otroke vzgaja. Da bi ga tepel, zakaj že? Nisem imel razloga, Michael je moj sin. Rad sem ga imel in še vedno ga imam."

Odločitev pokojnega kralja popa, ki ga ob svoji smrti ni vključil v svojo oporoko, pa je Joe Jackson komentiral z besedami: "Takšna je bila pač njegova odločitev."

K. Ši.