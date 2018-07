Letošnji festival MetalDays tudi z legendarno zasedbo Judas Priest

Na treh odrih se bo predstavilo več kot 130 skupin z vsega sveta

22. julij 2018 ob 10:13

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Na Sotočju v Tolminu se danes začenjajo metalske počitnice MetalDays. Ljubitelji metalskih ritmov bodo lahko v tednu dni na treh odrih prisluhnili več kot 130 skupinam z vsega sveta, med njimi tudi legendarnim Judas Priest.

Organizatorji so pri sestavi seznama nastopajočih znova naredili korak naprej in na letošnji festival povabili tudi bogove metalske glasbe Judas Priest, ki so na začetku svoje kariere v 70. letih prejšnjega stoletja svoj navdih črpali iz glasbe skupin, kot so Deep Purple, Jimi in The Who. Na festivalu bodo nastopili 26. julija.

Med drugim na festival prihajajo tudi skupine Children Of Bodom, Behemoth in Kataklysm.

S festivalskimi vstopnicami bo na festivalu tudi letos mogoče brezplačno kampiranje. Prvi obiskovalci so šotore začeli postavljati že v sredo. Cilj organizatorjev najbolj odmevnega slovenskega festivala, ki ga vsako leto obišče tudi vedno več tujcev, je, da obiskovalcem poleg glasbenega programa omogočijo tudi prave festivalske počitnice in jim zagotovijo vse potrebno, da jim festivalskega prizorišča ne bo treba zapuščati.

MetalDays že leta prepričuje tudi z lokacijo – festival poteka ob sotočju Soče in Tolminke. Za dober začetek dneva bodo obiskovalcem vsako jutro na voljo joga, masaža in metalski fitnes.

Čez dan se bodo lahko ljubitelji metalske glasbe skrivali v zavetju dreves pri sotočju, se hladili v reki Soči in se odpravili na kovaško delavnico.

Od Metalcampa do MetalDays

Predhodnik Metaldays je Metalcamp, ki se je prvič odvil leta 2004. Že takrat je na festivalskih odrih nastopilo nekaj svetovno znanih skupin, kot so Apocalyptica, Hypocrisy in metalske alternativne legende Danzig. Leta 2013 pa se je Metalcamp preimenoval v festival Metaldays in pod tem imenom deluje že šesto leto.

K. Ši.