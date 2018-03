Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za svoje razmerje pravita, da je takšno kot vsa druga - težave se pojavljajo povsod. Foto: Reuters Payne poudarja, kako zelo hvaležen je, da Cheryl razume njegov zapleten način življenja. Foto: Reuters Sorodne novice One Direction izenačili rekord legendarnih Beatlov Dodaj v

Liam Payne in Cheryl: Težave so v čisto vsakem razmerju

Mediji ugibali, da se razhajata

22. marec 2018 ob 21:39

London - MMC RTV SLO

V zadnjem času so številni mediji poročali o težavah, ki naj bi pestile razmerje Liama Payna in Cheryl. Sprva sta jih vztrajno zanikala, zdaj pa je Payne pojasnil, da so v njunem razmerju težave kot v vseh drugih.

Nekdanji član fantovske skupine One Direction je dejal, da imata z deset let starejšo pevko Cheryl, s katero imata tudi otroka Beara, takšne težave, s kakršnimi se soočajo tudi vsi drugi pari. "Zdi se mi, da sva ravno nekje v sredini. Imava svoje težave - nočem zanikati, da je vse v redu in popolno, ker seveda se dogajajo najrazličnejše stvari, takšna razmerja pač so," je pojasnil. "A z njimi se spoprijemava kot družina, in to je zame najbolj pomembno."

Dodaja, da ga težko obdobje ni prestrašilo. "Mi lahko poveste za razmerje na tem svetu, ki nima težkih časov?"

Tudi 34-letna Cheryl je namigovanja tujih tabloidov, da njun odnos šepa, v preteklosti že ovrgla. "Vaše teorije so absurdne in čudne," je prejšnji mesec zapisala na družbenem omrežju Twitter. Sicer so mediji namigovali, da naj bi bila za težave kriva njena mati Joan Tweedy, spet drugič pa natrpana urnika obeh.

O tem, da je med njima deset let razlike, in da sta se spoznala, ko se je takrat 14-letni Payne prijavil na avdicijo za pevski šov X-Factor, tudi med seboj nerada govorita, je pa pevec hvaležen, da Cheryl razume njegovo zapleteno življenje. "Občutek imam, da tega ne bi zmogel nihče drug." Ob tem pa je dodal, da gre pri odnosu v veliki meri za to, kar deluje zgolj za njiju in ne za to, kar ljudje mislijo, da bi moralo delovati.

22. marca lani se je paru rodil prvi sin, ki sta ga poimenovala Bear in se odločila, da mu bosta omogočila čim bolj zasebno življenje. "Nočem, da se ga fotografira v javnosti, temveč mu želim dati priložnost za življenje stran od oči javnosti. Če mu to odvzamem že zdaj, nikoli ne bo poti nazaj."

