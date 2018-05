Lily Allen: Dobesedno sem trčila ob dno

Britanska pevka napoveduje izid novega albuma

27. maj 2018 ob 21:36

London - MMC RTV SLO

Britanska pevka Lily Allen, ki se zadnje čase pojavlja v rumenih medijih zaradi svojih nenavadnih izjav, je spregovorila o razlogih za propadli zakon s Samom Cooperjem – kot osrednjega pa je navedla kar sebe.

Glasbenica je priznala, da je "izgubila pamet" po izdaji zadnjega studijskega albuma Sheezus, in to je vodilo h koncu zveze s Cooperjem. "Izgubila sem stik same s seboj. Izgubila sem svojo identiteto. Bila sem slaba mama in slabo sem opravljala svoje delo," je priznala v intervjuju za spletno stran Vulture.

"Zgodilo se je, da sem se med turnejo zbudila v avtobusu sredi Wisconsina z groznim mačkom. Varala sem svojega moža. Vse, kar sem želela, da bi bila ob svojih otrocih. In nisem niti služila denarja," se je spominjala Allenova.

Njeno vedenje jo je stalo zakona in hiše. "Izgubila sem pamet. Dobesedno sem trčila ob dno in morala sem se znova sestaviti," je priznala 33-letna pevka, ki je najbolj znana po uspešnicah Smile, Not Fair in F You.

Allenova, ki je tik pred izdajo novega studijskega albuma No Shame, je na Twitterju razkrila tudi neprijetnost, ki se ji je zgodila leta 2008 na podelitvi nagrad revije Glamour: "Nekdo mi je pred podelitvijo nagrad ponudil črtico in sem predvidevala, da je kokain. Izkazalo se je, da je bil ketamin. Vrgli so me ven."

K. K.