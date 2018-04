Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Festival bosanske hrane je že 12. leto zapored organiziralo Žensko združenje Islamske skupnosti v Sloveniji Zemzem. V središče Ljubljane so s kavo in slaščicami pritegnili več tisoč Ljubljančanov in turistov. Foto: BoBo S ponosom predstavljamo najbolj priljubljene sladke in slane bosanske jedi. Pa ne samo jedi, predstavljamo tudi široko paleto bosanske kulture in tradicije. Na festivalih vsako leto predstavljamo različne posebnosti, od narodnih noš do bakrenih izdelkov in tkanja preprog. Ela Porić, Žensko združenje Zemzem Kava iz velikanke je zadišala Ljubljančanom, ki so spili kar 3.650 skodelic. Foto: MMC RTV SLO/Darko Osterc Dodaj v

Ljubljančani so iz največje džezve na svetu spili kar 3.650 skodelic kave

12. Festival bosanske hrane v slovenski prestolnici

21. april 2018 ob 06:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

V največjo džezvo na svetu gre 65 kilogramov kave, do zdaj jo je pokusilo kar pet milijonov ljudi po vsem svetu, pred kratkim tudi 3.650 Ljubljančanov.

Po Severni in Južni Ameriki, Afriki in Aziji je največja džezva na svetu, Guinnessova džezva, prišla tudi v Slovenijo. "To je največja džezva na svetu, narejena leta 2004. Izdelali so jo ob odprtju novega Starega mostu v Mostarju. Ima Guinnessov certifikat. V njej iz 65 kilogramov kave skuhamo 650 litrov kave. Z njo napolnimo 8000 fildžanov. Po naših ocenah in podatkih je to kavo pokusilo že več kot pet milijonov ljudi," pravi promotor Guinissove džezve Sead Čabaravdić.

Bosanec lahko zapusti Bosno, Bosna pa Bosanca nikoli. To se je potrdilo na 12. Festivalu bosanske hrane v Ljubljani, ki ga je organiziralo združenje žensk Islamske skupnosti Zemzem. "S ponosom predstavljamo najbolj priljubljene sladke in slane bosanske jedi. Pa ne samo jedi, predstavljamo tudi široko paleto bosanske kulture in tradicije. Na festivalih vsako leto predstavljamo različne posebnosti, od narodnih noš do bakrenih izdelkov in tkanja preprog," pravi predstavnica Ženskega združenja Zemzem Ela Porić.

Halva in druge specialitete

Ženske so pripravile halvo - posladek za dobrodošlico, ki je hitro nared. Več tisoč obiskovalcev je nedavno uživalo v prijetnem ozračju v središču Ljubljane, glasbi, nastopih bosanskih folklornih skupin in gostoljubju pridnih Bosank. Hrane pa je po besedah nekaterih obiskovalcev prehitro zmanjkalo. Pite in baklave so res najbolj znane in iskane bosanske specialitete, vendar so, kot smo slišali, obiskovalci povpraševali tudi po dolmah, begovi čorbi, bosanskem loncu in prikazu že skoraj izumrlih bosanskih obrti.

S. B. L., Maida Džinić Poljak, naglas@rtvslo.si