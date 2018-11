Glasbenica pravi, da je ponosna na svoje delo in da kakršna koli kraja resnično ni na mestu. Foto: Reuters Sorodne novice MØ: danska popsenzacija s kompleksom Petra Pana Dodaj v

Lorde Kanyeja Westa in Kid Cudija obtožila kraje dizajna

Pravi, da gre za krajo odrskega podobja

13. november 2018 ob 16:49

New York - MMC RTV SLO

Glasbenica Lorde se je na družbenem omrežju Instagram razburila nad Kids See Ghosts oziroma nad duom, ki ga sestavljata Kanye West in Kid Cudi, saj trdi, da sta ukradla njeno oblikovno stvaritev.

Lorde je zapisala, da sta ji West in Cudi ukradla oblikovalsko zamisel za stekleno škatlo, v kateri sta imela minuli konec tedna nastop v Camp Flog Gnaw. "Ponosna sem na svoje delo in super je, ko z njim lahko navdihnem tudi druge umetnike – tudi do te točke, da ga želijo preizkusiti še sami. A kraja resnično ni na mestu – ne od žensk ne od kogar drugega, ne v letu 2018 in sploh nikoli."

Steklena škatla je sicer delo nje in umetnice Es Devlin, na odru pa je bila prvič predstavljena med nastopom glasbenice na festivalu Coachella leta 2017. "Dizajn za celoten koncert sem ustvarila z umetnico Es Devlin, ki jo že dolgo občudujem. Že od samega začetka sva želeli ustvariti nekaj, za kar se nama je zdelo, da še ne obstaja. To škatlo sva ustvarili sami, igrali sva se z idejami, saj sem se odločila, da bi rada, da koncert pokaže del mojega tipičnega večera. Všeč mi je bila ideja, da je za koncertom neka pripovedna zgodba," je o ustvarjanju leta 2017 pojasnila za Spinoff.

Westa so sicer že večkrat obtožili tovrstne kraje, nazadnje je junija pevec zasedbe Nine Inch Nails dejal, da ne bo nič ovinkaril in bo kar naravnost povedal, da je Kanye, ki se na obtožbe sicer ni odzval, ukradel njihove ideje. A v tem primeru so se mnogi postavili na stran Westa in dejali, da je v tovrstnih škatlah na najrazličnejših odrih nastopalo že ogromno ljudi, med drugim tudi Kendrick Lamar in Justin Bieber, še poroča The Rolling Stone.

kids see ghosts pic.twitter.com/CD9Jzf9Kab — Camp Flog Gnaw (@CampFlogGnaw) November 12, 2018

Lorde calls out Kanye West for stealing her box stage idea: A few hours ago, controversy arose when Kanye West and Kid Cudi performed on a floating stage, a replica of Lorde’s - a female artist’s - North American Tour staple.

(via lordemusic’s instagram stories) pic.twitter.com/nqp3vPFGz8 — the lorde scene (@lordescene) November 12, 2018

