Maraaya z 'diamantno raco' v napad na svetovno glasbeno sceno

Pogodba jima je prinesla "srečko za glasbeno loterijo"

22. september 2017 ob 15:08,

22. september 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenskemu glasbenemu dvojcu Maraaya je uspel veliki met – njuna najnovejša skladba z naslovom Diamond Duck jima je prinesla pogodbo s priznano založniško hišo, ki odpira tudi možnosti za preboj na svetovno glasbeno sceno.

Kljub temu, da je Diamond Duck že 341. Raayeva pesem, izid te skladbe zanj in za Marjetko predstavlja prav poseben mejnik v njuni karieri – pesem je namreč pod okriljem svetovno znane glasbene založbe Warner Music izšla na globalni ravni (ang. global release), kar pomeni, da jo bodo lahko predvajale radijske postaje v večini držav po svetu.

Pri založbi Warner Music so Maraayo spoznali lani, ko jim je pesem Diamond Duck v nedokončani 'delovni' verziji na konferenci predstavil zastopnik slovenskega dua. Že takrat naj bi pesem med prisotnimi postala pravi mali hit, zato je sledilo povabilo na letošnjo konferenco Warner Music v Varšavo, kjer sta Marjetka in Raay predstavila končno verzijo pesmi, založniki pa so pred podpisom pogodbe želeli videti tudi njun nastop v živo. Slovenski duo je na odru navdušil, pri tem pa so jima pomagali člani atraktivne plesne skupine The Artifex. Na dogodku je med drugimi nastopila popzvezdnica Inna in tudi francoski dvojec Ofenbach, ki Evropo trenutno osvaja s hitom Be mine.

Pogodba je znak potrditve

Marjetka je za MMC povedala, da podpis pogodbe s tako priznano glasbeno založbo pomeni predvsem potrditev, da sta z Raayem na pravi poti in da se trdo delo slej kot prej povrne. Poleg tega dejstvo, da za njima stoji tako priznana založniška hiša, odpira številna nova vrata in priložnosti.

Kot pojasnjuje Darjo Rot, direktor slovenske glasbene založbe Nika, je brez ustreznega zaledja skoraj nemogoče priti na svetovno glasbeno sceno. Založniška hiša kot je Warner Music vsekakor nudi ustrezno oporo za preboj, saj ima svoje zastopnike po vsem svetu, tako da lahko radijske postaje iz različnih držav pesem Diamond Duck od danes naprej uvrščajo v svoje repertoarje. Sklenjena pogodba ob tem prinaša tudi dodatno promocijo na digitalnih platformah, kar še dodatno povečuje možnosti za uspeh.

Delala z estonsko snemalno ekipo

Kje vse po svetu bodo pesem lahko slišali zaenkrat še ni znano. "S podpisom pogodbe sva dobila neke vrste srečko za glasbeno loterijo, sedaj pa lahko upava, da bo pesem všeč čim večjemu številu ljudi, da se bo čim več predvajala na radijih in da bo osvojila svetovno javnost," pojasnjuje Marjetka.

Videospot za pesem je od danes sicer dostopen tudi na spletni platformi Youtube, posnela pa ga je estonska snemalna ekipa. Kot sama pesem tudi videospot deluje zabavno in lahkotno, hkrati pa nosi družbenokritično sporočilo. "Gre za splošno kritiko družbe, v kateri se ljudje velikokrat pehamo za stvarmi, ki jih ne potrebujemo. Tako kot ne obstaja besedna zveza diamantna raca, tako tudi ljudje velikokrat lovimo neobstoječe ideale. Diamantna raca simbolizira pohlep," je o sami pesmi povedal Raay.

Na slovenske radijske postaje pesem prihaja 2. oktobra.

Miha Zavrtanik