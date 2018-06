Maribor v pričakovanju Lenta: Od Balaševića do Sladolenta

Letošnji lent med 22. in 30. junijem

21. junij 2018 ob 09:57

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Maribor je v pričakovanju vsakoletnega največjega družabnega dogodka v mestu - Festivala Lent. Ta bo letos v 26. izdaji v znamenju novega plavajočega odra na Dravi, s katerim se osrednji del dogajanja znova vrača domov.

Lent svoja vrata odpira v petek, sklenil pa se bo 30. junija.

Kot je povedal prvi mož Lenta Vladimir Rukavina, se je proračun festivala tudi letos približal številki 1,2 milijona evrov. Še najbolj nezadovoljni so v Mariboru z odnosom, ki ga ima do njih država, saj za program prejmejo vsega 30.000 evrov, mestna občina pa po drugi strani prispeva 350.000 evrov proračunskega denarja.

Vse ostalo morajo zbrati s pomočjo sponzorjev in donatorjev ter s prodajo vstopnic.

Sicer pa pri Lentu po besedah Rukavine ne gre zgolj za festival, pač pa za doživetje. "Gre za največji multikulturni in multižanrski poletni festival na našem območju. Ponuja nešteto priložnosti za trenutke, ki se vselej zapišejo v spomin obiskovalcev," pravi.

Otvoritev z Labodjim jezerom

Prvi bodo ob petkovem odprtju festivala na novem odru nastopili člani mariborskega baleta SNG Maribor z Labodjim jezerom.

Ob omenjenem baletu na tem odru med drugim velja izpostaviti še koncerte Plavega orkestra, Vlada Kreslina in Đorđeta Balaševića, ki se bo tokrat predstavil v akustični izvedbi. Na njem bo nastopilo tudi sto violin romskega simfoničnega orkestra iz Budimpešte.

Letošnja novost je tudi selitev Večerovega odra iz Lenta na Trg Leona Štuklja, kjer je zadnja leta stal začasni glavni oder, tako da bodo obiskovalcem znova na voljo brezplačni koncerti. Tam bodo prvi dan v okviru dogodka Piše se leto nastopili Pankrti, v naslednjih dneh pa bo mogoče prisluhniti skupinam Demolition Group, Muff, Soulfingers in drugim.

Večji Jurčkov oder

Novo in večje bo tudi prizorišče Jurčkovega odra pri Stari trti, kjer bo med drugim mogoče videti Jadranko Juras, Hamota in Cubismo, v Sodnem stolpu pa se bodo zvrstili koncerti Janeza Bončine - Benča, Ota Pestnerja in drugih legend.

Organizatorji so želeli popestriti tudi dnevno dogajanje v mestu, zato so pripravili nov programski cikel Pozor! Muzika na cesti!, v katerem se bodo na Poštni in Gosposki ulici ter na Grajskem trgu predstavljali glasbeniki različnih slogov, od jazza in rocka do klasike in elektronike.

Za družine bo znova zanimivo v Mestnem parku, Art Kamp pa bo v letu kulturne dediščine namenjen obujanju pozabljenih običajev in rokodelskih obrti. Veliko zanimanja vsako leto vzbudi tudi Folkart, v sklopu katerega v Maribor prihajajo vrhunske folklorne skupine z vsega sveta. Med drugim bodo obiskovalci doživeli tango Argentine, skrivnostno zgodovino perujskih Inkov, vroče ritme Kenije, prvič se bo predstavila nomadska južnosibirska skupina iz ruske avtonomne pokrajine Tuve.

Najbolj okusen Lentov oder - Sladolent

Za ljubitelje kulinarike in vina pa vsekakor ne gre zamuditi Sladolenta, nedvomno najbolj okusnega odra festivala. V devetih dneh se bo na promenadi ulične prehrane ob Dravi predstavilo kar 30 vrhunskih slovenskih kuharskih mojstrov z več kot 60 avtorskimi kreacije poulične hrane v družbi vrhunskih slovenskih vin.

Vse skupaj se bo v petek začelo s trojico Jure Tomič (Debeluh), Leon Pintarič (Rajh) in Grega Rozman (Lambergh), v soboto pa nadaljevalo z Jorgom Zupanom (Atelje), Damjanom Finkom (Hiša Fink) in Petrom Kovačem (Maxim).

V naslednjih dneh bodo med drugim ob Dravi kuhali taki mojstri, kot so Janez Bratovž (JB), Grega Vračko (Hiša Denk), Luka Košir (Gostišče Grič), David Vračko (Mak), Metka in Grega Repovž (Gostilna Repovž), Marko Pavčnik (Pavus), Tomaž Kavčič (Zemono) in Boštjan Pavli (Restavracija Harfa).

K. S.