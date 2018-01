Matt Damon se opravičuje za komentarje o spolnem nadlegovanju

"Čas je, da utihnem."

17. januar 2018 ob 10:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

47-letni igralec, ki je pred kratkim javnost razburil z izjavo, da bi morali v Hollywoodu govoriti tudi o večini tistih moških, ki niso "spolni plenilci", se je za svoja "brezčutna" dejanja opravičil in pojasnil, da se je veliko naučil.

O svojih dejanjih je spregovoril za oddajo Today, v kateri je dobil vprašanje, kaj se je dogajalo, odkar je bil zaradi svojih komentarjev tarča mnogo kritik. "Želim si, da bi več poslušal, preden sem si zadevo dovolil komentirati," je pojasnil Damon. "S svojimi besedami ali dejanji nočem nikomur povzročiti še več bolečin, zato mi je resnično žal."

Ob tem je dodal, da je veliko žensk, ki so del gibanja "Time's Up", njegovih dobrih prijateljic in da jih pri boju proti spolnemu nadlegovanju brezkompromisno podpira. "Rad jih imam, spoštujem jih in podpiram vse, kar počnejo. Rad bi bil del spremembe, a vseeno je prišel čas, ko se moram za nekaj časa usesti na zadnji sedež in utihniti."

Kritike so se nanj usule po tem, ko je za ABC izjavil: "Mislim, da je čudovito, da se ženske zdaj počutijo dovolj močne, da povejo svoje zgodbe, in mislim, da je to nujno potrebno. Menim pa, da obstaja določen razpon neprimernega vedenja - obstaja razlika med tem, če nekoga potrepljaš po zadnjici, in med posilstvom ter pedofilijo, mar ne? Jasno, vsa tovrstna vedenja je treba obsoditi in izkoreniniti, o tem ni dvoma, ne bi pa jih smeli metati v isti koš."

Zvezdnik je dodal, da sam ne bi imel zadržkov pri podpisu kakršnega koli dogovora o prepovedi spolnega nadlegovanja. "S tem nikoli nisem imel težav, tako da bi z lahkoto dal svoj podpis - zdaj in v preteklosti. Sam tako ali tako ne nadlegujem, pa tudi večina moških, ki jih poznam, ne."

Takrat je njegove izjave javno obsodilo mnogo igralk, med drugim njegova soigralka iz filma Dobri Will Hunting in njegovo nekdanje dekle Minnie Driver.

P. B.