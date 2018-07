Med igralci je največji zaslužkar George Clooney

Clooney je prvi igralec, ki je v časovnem obdobju dvanajstih mesecev zaslužil takšno količino denarja

17. julij 2018 ob 10:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Priljubljeni ameriški igralec George Clooney je drugi največji zaslužkar preteklega leta – velike zasluge za to gredo uspešni proizvodnji tekile, katere soustanovitelj je zvezdnik.

Ameriška revija Forbes je ocenila, da je 57-letni igralec v preteklem letu zaslužil 230 milijonov dolarjev (196 milijonov evrov), kar ga na lestvici bogatašev uvršča na drugo mesto. S tem je postal prvi igralec, ki je v časovnem obdobju dvanajstih mesecev zaslužil takšno količino denarja.

Clooney je znamko tekile Casamigos ("Hiša prijateljev") ustanovil leta 2013, skupaj s prijateljema Randejem Gerberjem, podjetnikom na področju pijač, in Mikom Meldmanom, nepremičninskim mogotcem. Zakaj se je Clooney odločil podjetje prodati, ni znano, mediji pa ugibajo, da se nekdaj zapriseženi samec s poroko z odvetnico Amal Alamuddin in rojstvom dvojčkov Elle in Alexandra zdaj umirja in pušča prekrokane večere za seboj.

Slovito prvo mesto je na Forbesovi lestvici letos pripadlo bokserju Floydu Mayweatherju, ki je v preteklem letu zaslužil 285 milijonov dolarjev (243 milijonov evrov).

Kot smo že poročali, je revija na tretje mesto uvstila Kylie Jenner, ki je v preteklem letu svoje premoženje povečala za 166,5 milijona dolarjev (141 milijonov evrov). Ameriška revija Forbes, pri kateri so Kylie postavili na naslovnico avgustovske izdaje, navaja, da je podjetje Kylie Cosmetics vredno skoraj 800 milijonov dolarjev, 20-letna Kylie pa je njegova 100-odstotna lastnica.

Na četrto mesto so uvrstili Judy Sheindlih, ki je zaslovela v resničnostni nanizanki Sodnica Judy. Nanizanko vsakodnevno spremlja okoli 10 milijonov gledalcev, sodnici, ki gledalce pogosto nasmeji s svojo strogostjo in zanimivim smislom za humor, pa je uspeh lani prinesel 147 milijonov dolarjev (125 milijonov evrov).

Na peto mesto se je z zaslužkom 124 milijonov dolarjev (105 milijonov evrov) povzpel silak Dwayne Johnson. Na šestem mestu mu sledi irska rockovska skupina U2, ki je nastala v sedemdesetih letih 20. stoletja.

Skupini U2 na lestvici sledi še ena uspešna zasebna – Coldplay – ki se lahko pohvali z zaslužkom v vrednosti 115,5 milijona dolarjev (98 milijonov evrov).

Na osmo mesto je revija uvrstila nogometaša Lionela Messija, med prvih deset pa sta se prebila tudi pevec romantičnih balad Ed Sheeran in nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo.

