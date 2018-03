Na vrhu Forbesove lestvice najbogatejših ustanovitelj Amazona Jeff Bezos

Bogastvo v rokah peščice

6. marec 2018 ob 20:11

Sodeč po seznamu najbogatejših ljudi na svetu ameriške revije Forbes je na samem vrhu ustanovitelj spletne trgovine Amazon Jeff Bezos, ki je po bogastvu prehitel ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa. Amazonovi zaposleni medtem opozarjajo na izčrpanost zaradi neusmiljenih zahtev glede storilnosti.

Bezosovo premoženje so pri Forbesu ocenili na 120 milijard ameriških dolarjev, Gatesovo pa na 90 milijard. Bezos je dodatno obogatel zaradi 59-odstotne rasti vrednosti delnic Amazona v zadnjih 12 mesecih. Vlagatelji so bili sicer dolga leta jezni nanj, ker je vlagal denar v širitve in nove proizvode, a je zdaj to pozabljeno. Med drugim je Bezos kupil časopis Washington Post in uredništvu zagotovil potrebna sredstva.

Medtem so razmere, v katerih delajo Amazonovi delavci, izjemno težke. Independent je tako konec lanskega leta poročal, da so delavci tako izmučeni zaradi dolgih delavnikov in neusmiljenih zahtev glede učinkovitosti, da tudi stoje zaspijo. Zaposleni naj bi imeli tudi točno odmerjen čas za opravljanje potreb na stranišču, kar v podjetju sicer zanikajo, priznavajo pa, da od zaposlenih pričakujejo "določeno stopnjo storilnosti".

Delavci bi morali obdelati vsakih 30 sekund eno pošiljko, zahtevani čas pa naj bi se zmanjšal na 18 sekund. Nekateri delavci so bili ob tem prisiljeni opravljati nadure, tako da so imeli tudi 55-urni tedenski delavnik. Indepedent navaja ugotovitve novinarja časopisa Sunday Mirror Alana Selbyja, ki je pod krinko delal pet tednov v Amazonovem skladišču v Essexu.

Tretji najbogatejši človek je vlagatelj Warren Buffett s 84 milijardami dolarjev premoženja, ki si ga je pridelal z delniškimi naložbami v razna podjetja. Sledijo Bernard Arnault, ki se je z lanskega sedmega mesta povzpel na četrto z 72 milijardami dolarjev, ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg z 71 milijardami ter Amancio Ortega s 70 milijardami dolarjev.

Na lestvici tudi ameriški predsednik

Ameriški predsednik Donald Trump je nazadoval s 544. na 766. mesto. Trenutno naj bi bilo njegovo premoženje vredno 3,1 milijarde dolarjev. Forbes računa, da se je Trumpovo premoženje od lani zmanjšalo za 400 milijonov dolarjev. Pri reviji ugibajo, da je Trumpovo premoženje, ki ga sicer nihče nikoli ni mogel zares oceniti, ker skriva podatke, padlo zaradi padanja cen na newyorškem nepremičninskem trgu. Padlo naj bi tudi zaradi tožb, ki jih poravnava, čeprav trdi, da tega ne dela, kopičenja izgub njegovih golfklubov in drage predsedniške kampanje, v katero je moral vložiti nekaj svojih milijonov.

Forbesova lestvica ima letos 2.208 milijarderjev s skupnim premoženjem 9.100 milijard dolarjev, kar je 18 odstotkov več kot lani. Največ milijarderjev imajo ZDA (585), sledi Kitajska s 373. Letos je na lestvici 259 novincev, med njimi so prvič doslej tudi takšni, ki so zaslužili milijarde s trgovanjem s kriptovalutami.

Z lestvice pa se je od lani poslovilo 121 ljudi, med njimi deset bogatašev iz Savdske Arabije, kar je predvsem posledica znižanja cene nafte.

Vse več bogastva v rokah peščice

Spomnimo, po podatkih nevladne organizacije Oxfam so se v letu 2017 razhajanja med bogatimi in preostalim svetom še povečala. 82 odstotkov bogastva, ustvarjenega lani, je pristalo v rokah enega odstotka najbogatejših, ob tem, da se premoženje 3,7 milijarde Zemljanov ni spremenilo niti za cent.

Ob tem je svetovna neenakost bolj prizadela ženske, ki že tako zaslužijo manj kot moški in imajo bolj negotove oblike dela, so še opozarili v Oxfamu.

V organizaciji pa so v začetku leta 2017 opozorili, da en odstotek najbogatejših obvladuje več premoženja kot drugih 99 odstotkov skupaj, osem najbogatejših ljudi na svetu pa ima toliko premoženja kot polovica Zemljanov skupaj.

