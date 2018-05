Meghan Markle bo do oltarja pospremil princ Charles

V Windsorju pričakujejo 100.000 ljudi

18. maj 2018 ob 10:36,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 11:20

London - MMC RTV SLO, Reuters

200 limon iz italijanske obale Amalfi, 500 jajc iz Suffolka, po 20 kilogramov masla, moke in sladkorja ter deset steklenic bezgovega sirupa, napolnjenih na kraljičinem zasebnem posestvu Sandringham. To so glavne sestavine poročne torte princa Harryja in Meghan Markle.

Slaščičarka Claire Ptak, ki v vzhodnem predelu Londona vodi slaščičarno Violet Bakery, sicer pa prihaja iz Kalifornije, ob pomoči petih slaščičarjev že pet dni pripravlja torto, ki jo bodo člani britanske kraljeve družine in drugi svatje poskusili v soboto na poročnem slavju v gradu Windsor v bližini Londona.

Prenos kraljeve poroke boste lahko v soboto spremljali v živo od 10.15 naprej na našem portalu rtvslo.si.



Ptakova je testo in nadev za torto naredila kar v kuhinji znamenite Buckinghamske palače, kamor so jo spremljale mnoge televizijske kamere. Dejala je, da je sladica "bolj instalacija kot tipična poročna torta" in da sta se mladoporočenca v nasprotju s tradicijo, ki predvideva torto s sadnim okusom, odločila za kombinacijo limone in bezga.

"Harry in Meghan sta se za ta dva okusa odločila, ker sta želela izkoristiti pomladni čas. Ko so me prosili, da naredim predlog njune poročne torte, sem jima predstavila nekaj različnih okusov in videzov. Za limonino torto sta se odločila skupaj, kot par. Ko pokusite to torto, občutite v ustih odlično razmerje svežine in sladkosti," je dejala Ptakova, ki so se ji s tem, da bo lahko pekla za tako znana obraza, izpolnile sanje.

Limonino torto je opisala kot "stoodstotno spomladansko in stoodstotno britansko". V testu bo pridih limone, prav tako bo limonina tudi krema, oblita pa bo z bezgovim sirupom. Dodatke, kot so rože, bodo dodali v soboto, tik pred zdajci. Njena ekipa sicer ni izdelala le ene torte, ampak kar tri torte različnih velikosti, ki jih bodo v soboto zjutraj iz središča Londona prepeljali v grad Windsor.

Marklova pozna slaščičarko iz ZDA

36-letna nevesta Meghan Markle, ki je zaslovela z vlogo Rachel v odvetniški televizijski seriji Nepremagljivi dvojec (Suits), sicer omenjene slaščičarke med pokušanjem vzorcev tort ni srečala prvič. Igralka je namreč do lanskega leta vodila svojo spletno stran o kulinariki in življenjskem slogu The Tig in tam je pred leti objavila intervju s Ptakovo. Zaradi pridružitve kraljevi družini se je Marklova sicer odločila, da spletna stran neha delovati.

Raglandova spoznala princa Charlesa

Britanski in tuji mediji so sicer pred "poroko leta" polni takšnih in drugačnih podrobnosti s kraljevega dvora, natančno pa obveščajo tudi o vseh pripetljajih v Meghanini družini. Veliko je bilo že napisanega o njenem očetu Thomasu, ki ga v London zaradi operacije srca, ki jo je prestal pred dnevi, dokončno ne bo, zato dolgo ni bilo jasno, kdo bo nevesto pospremil do oltarja kapelice svetega Jurija v gradu Windsor, kjer si bosta zaljubljenca obljubila zvestobo. Kapelica je bila zgrajena v 15. stoletju.

Mediji so nato sporočili, da je Meghan za to, da jo pospremi do oltarja, prosila kar britanskega prestolonaslednika princa Charlesa. "Princ Charles je to čast z veseljem sprejel," so zapisali v Kensingtonski palači.

Na Otok je že prišla Meghanina mati Doria Ragland, ki živi v Los Angelesu in se preživlja kot inštruktorica joge. Raglandova je v sredo prvič spoznala Harryjevega očeta princa Charlesa in njegovo ženo Camillo, danes pa bo spila čaj še z monarhinjo, 92-letno britansko kraljico Elizabeto II.

V Windsorju "obsedno stanje"

Harry in Meghan se bosta poročila ob 11.00 po krajevnem času, torej ob 12.00 po slovenskem, po enournem obredu pa se bosta v kočiji Ascot Landau iz 19. stoletja popeljala po ulicah Windsorja. Kočijo bodo vlekli štirje beli konji z gradu Windsor.

Policisti pričakujejo, da bo na ulice Windsorja, ki je od Londona oddaljen 34 kilometrov in ima 32.000 prebivalcev, prišlo več kot 100.000 ljudi, zato bo varnost močno poostrena. Sledila bosta popoldanski in večerni sprejem za izbrance.

Watch as baker Claire Ptak begins work on the #RoyalWedding Cake! pic.twitter.com/OTdcF9hc0a — The Royal Family (@RoyalFamily) May 18, 2018

A. P. J.