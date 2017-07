Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Melaniji, po rodu Sevničanki, je Joy Reid pripisala izvor iz 'Sovjetske Jugoslavije'. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Melania in Ivana, Trumpovi ženi iz "Sovjetske Jugoslavije"

Joy Reid pri geografiji sedela na ušesih?

22. julij 2017 ob 13:22,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 13:33

New York - MMC RTV SLO

Ameriška politična komentatorka Joy Reid si je na Twitterju privoščila velik spodrsljaj, s katerim je pokazala, da ne ve prav veliko ne o nekdanji Sovjetski zvezi ne o Jugoslaviji.

48-letna Reidova, ki se ponaša z diplomo s področja snemanja dokumentarcev s Harvarda in je uveljavljen obraz z ameriških TV-zaslonov, je na omenjenem družbenem omrežju Trumpove domnevne vezi z Rusijo utemeljevala tudi z dejstvom, da je bil ameriški predsednik doslej poročen z eno Američanko in "z dvema ženskama iz nekdanje sovjetske Jugoslavije: Ivana - Slovaška in Melania - Slovenija". Nato je dodala še: "Melania je iz Slovenije (ki je skupaj s Slovaško včasih sestavljala Jugoslavijo)."

Seveda so njeni zapisi, ki kažejo na pomanjkanje znanja (vsaj) geografije in zgodovine, pa tudi na slabo splošno razgledanost, povzročili val odzivov na Twitterju, večina uporabnikov se je zgražala nad dejstvom, da domnevno dobro izobražena novinarka ne pozna teh dokaj osnovnih geografskih podatkov, če znanja o vzhodnoevropskih državah že ne pričakujemo od povprečnega Američana.

Nekateri pa so bili precej šaljivi: nekdo je, denimo zapisal, da "zdaj poznamo razlog, zakaj so bili tudi v Ameriki na prodaj avtomobili jugo", neki uporabnik je s sledilci delil "dejstvo", da je bila "Jugoslavija kar štiri desetletja pod vladavino Tita Jacksona", odprle so se tudi razprave o razlikah med vodko in rakijo.

Donald Trump married one American (his second wife) and two women from what used to be Soviet Yugoslavia: Ivana-Slovakia, Melania-Slovenia. — Joy Reid (@JoyAnnReid) July 21, 2017

Melania is from Slovenia (which plus Slovakia used to be Yugoslavia). — Joy Reid (@JoyAnnReid) July 21, 2017

A. K.