Melania s svojo politično pobudo stopa iz Trumpove sence

Melanijin projekt proti spletnemu nasilju

8. maj 2018 ob 09:55

Washington - MMC RTV SLO

Prva dama ZDA Melania Trump je v ponedeljek stopila iz moževe sence in začela svojo politično pobudo Bodi najboljši (Be Best), ki bo na različnih področjih osredotočena na pomoč najšibkejšim članom naše družbe - otrokom.

Čeprav je še pred meseci kazalo, da bo Melania Trump le nema opazovalka dogajanja v Beli hiši, očitno ne bo tako. Prva dama ZDA se je očitno odločila, da bo pozornost, ki jo uživa, čim bolje izkoristila za opozarjanje na pereče teme. V ponedeljek je tako stekla kampanja Bodi najboljši (Be Best), ki bo namenjena promociji zdravega načina življenja otrok. V ospredje bo postavila težave, s katerimi se vsakodnevno spoprijemajo otroci, od nasilja na spletu do odvisnosti od opioidov, ki je v ZDA že dosegla pandemične razsežnosti.

V govoru, ki mu je navdušeno ploskal tudi njen mož Donald Trump, je spomnila, da je pomoč otrokom naša moralna dolžnost. "Kot vemo, lahko družbena omrežja uporabljamo na pozitiven ali na negativen način. Vse pogosteje se zgodi, da se odločimo za negativnega. Če se otroci zgodaj naučijo pozitivnega vedenja na spletu, lahko tudi družbena omrežja uporabljamo na produktivne načine. Verjamem, da morajo otroci v naši družbi postati bolj slišani in vidni, naša dolžnost pa je, da jih izobražujemo in opozarjamo, naj svoje besede uporabljajo pametno in naj govorijo s spoštovanjem in sočutjem," je povedala Melania.

Bo Donald poslušal Melanijine nasvete?

Ob njenem govoru so se po poročanju BBC-ja mnogi vprašali, ali bo tudi Donald Trump poslušal njene nasvete, kako družbena omrežja uporabljati na pozitiven način. Predsednik ZDA je namreč znan, da prek Twitterja na precej sporen način obračunava s svojimi nasprotniki, družbene medije pa uporablja tudi za precej grobo izražanje svojih mnenj. "Zavedam se, da ljudje dvomijo o meni, toda to me ne bo ustavilo pri zavzemanju za to, kar je prav," je kritikom odgovorila prva dama, ki se očitno zaveda, da je zaradi izpadov svojega moža na družbenih omrežjih postavljena v precej neprijeten položaj.

Melanii se je na odru pridružil tudi Donald Trump, ki je pohvalil njen govor in podpisal razglas, s katerim je 7. maj postal dan iniciative Bodi najboljši.

Melania bo pobudo, ki bo odrasle spodbujala, naj otroke učijo, kako naj postanejo dobri državljani, ki ne bodo nasilni na družbenih medijih in drugače ter bodo skrbeli zase tudi tako, da ne bodo uživali mamil, predstavljala po ZDA.

Prva samostojna novinarska konferenca

Izbira teme za Melanijino politično pobudo sicer ni presenečenje, 48-letnica je že pred volitvami napovedala, da se bo v Beli hiši borila proti nasilju na spletu. Čeprav je Melania v zadnjem letu nekajkrat obiskala otroke v bolnišnicah in šolah, in se pridružila aktivizmu Bele hiše proti zlorabi sredstev proti bolečinam, je bil ponedeljkov dogodek še korak naprej, saj Melania v 16 mesecih, kolikor je na oblasti njen mož, samostojne novinarske konference še ni imela.

Čeprav je konferenca naletela na pozitiven odziv javnosti, so se na prvo damo ZDA zgrnili očitki, da je priročnik o varnosti na spletu, ki so ga objavili v sklopu kampanje, neverjetno podoben dokumentu, ki ga je izdala administracija Baracka Obame, še poroča The Guardian.

Sa. J.